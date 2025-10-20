¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Îà¼óÁê½¢Ç¤á¤ËÊÀ³²¡©¡¡¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡×¤ò¸ø¸À¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢È¯Â¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤¬¿Ê¤ß¡¢£²£±Æü¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤«¤é¼óÁê½¢Ç¤¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼óÁê½¢Ç¤¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Î¼¹Ç°¤¬¼Â¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£¤½¤ì¤Û¤É¹â»Ô»á¤Î¼¹Ç°¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤â¤¢¤¨¤ÆÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ïº£·î£´Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¿·ÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ½çÅö¤Ë¼óÁê¤ÎºÂ¤Ë¤â½¢¤¯¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢£±£°Æü¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÍÍÁê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ì»þ¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¡¢¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤òÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤ËÍÊÎ©¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬ÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤¬¿Ê¤ß¡¢¹â»Ô»á¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼óÁê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Î¼¹Ç°¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë£±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Ö±é¤Ç¤Ï¡ÖÁíºÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½÷¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¹â»ÔÁáÉÄ¤À¡×¤È¼«µÔÅª¤ËÏÃ¤¹°ìÊý¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò±£¤µ¤ºÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê½¢Ç¤¤Ø¤Î¼¹Ç°¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤ÇÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹â»Ô»á¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ðºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼óÁê½¢Ç¤¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢°ì¹ñ¤òÍÂ¤«¤ë¼óÁê¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¡£¡Ö¥¤¥ÁµÄ°÷¤ä¡¢³ÕÎ½¤Ç¤âÁíÍýÂç¿Ã¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Þ¤À¤·¤â¡¢¼óÁê¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Çºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¤È¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ØÀ¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯àÆüËÜ¤ÎÂåÉ½á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ëºÝ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Ê¤É¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡££²£°£²£°Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¹Åç½Ð¿È¤Î´ßÅÄÊ¸Íº»á¤¬¥«¡¼¥×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Î´ßÅÄ»á¤Ï¿ûµÁ°Î»á¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍâ£²£±Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹â»Ô»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤â¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Îºå¿À¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â£Ä£å£Î£Á¤Ë£´¾¡£°ÇÔ¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤à¡Ë¤È°µÅÝ¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤â¤·à¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µá¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤éº£¤ÏÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤ò»É·ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡£±£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±¡¦°Ý¿·ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤òÌ³¤á¤ë°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤«¤é£±£±·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ï¾Ð´é¤òÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç½ÐÀÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ï¤êºå¿À¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎµåÃÄ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë°ì¹ñ¤Î¼óÁê¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤òÍÂ¤«¤ë¿È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤È¸ø¸À¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£