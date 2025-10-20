奈良市の正倉院に伝わる奈良時代の文書の宝物にもみられる、使った紙をすき返す古来の再生紙に着想した新製品を、同市の老舗紙卸問屋「ペーパル」が開発した。

墨で文字が書かれた紙を再利用した際に表れる淡い灰色を、食品の残りかすなどを炭化させた「バイオ炭」で再現。１１月１日から販売する予定で、担当者は「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を先取りした、資源を循環させる古来の取り組みを伝えられたら」と語る。（栢野ななせ）

同社は、１８９０年創業の前身会社から紙を扱ってきた。近年、ペーパーレス化が進むなか、廃棄される素材を活用して新たな価値を生み出す「アップサイクル」に着目し、廃棄米を使った再生紙などの商品化を手がけてきた。

製品の開発担当で取締役の矢田和也さん（３８）が注目したのは、正倉院に残る日本最古級の再生紙だ。

正倉院紀要第３２号によると、宮内庁正倉院事務所（奈良市）が正倉院の文書や経巻２６８点を調査した結果、光明皇后直筆の書や写経の帳簿などで、元の紙を細かく裁断したり、製紙の際に出たくずを溶かしたりした痕跡を確認。元の紙に書かれたとみられる文字が残った文書もあった。

一度文字を書いた紙をすき戻す再生紙は、平安時代以降は「宿紙（しゅくし）」と呼ばれた。元の紙に書かれた文字の墨が繊維に残り、淡い灰色になるのが特徴で、天皇の命を伝える「綸旨（りんじ）」にも用いられた。

こうした再生紙の歴史を知った矢田さんは、「サステナブル（持続可能）であることの重要性が叫ばれる現代だが、その先駆けとなる取り組みが古くからあった」と感銘を受け、現代の技術を応用した製品化を目指した。

こだわったのは、宿紙の独特な色合いをいかに再現するか。そこで、アップサイクルの観点も組み合わせ、使われなくなった衣服や食品の製造過程で出る廃棄物を炭化させたバイオ炭を段ボール古紙に混ぜることを思いついた。今年６月の構想から試作を重ね、柔らかい灰色の理想的な風合いに近づけた。

「薄炭クラフト」と名付けた新製品は、バイオ炭の粒子や古紙の繊維がざらりとした手触りを生み、温かみのある質感に仕上がった。手書きのほか、名刺や包装など幅広い用途を想定する。

矢田さんは「奈良時代にも残る再生紙をものとして再現するとともに、資源を循環させるという文化を伝えたい」と話す。

問い合わせは製品ウェブサイトのフォームから。