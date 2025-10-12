第2回【かつては東大、早慶を蹴って“創価大”に入学する若者も珍しくなかったが…創価女子短大「募集停止」で創価大はどうなるのか】からの続き。これからも創価学会は宗教というコンテンツを提供する場として、これからもしぶとく生き残っていく――。【秋山謙一郎/ジャーナリスト】（全3回の第3回）

「日本で折伏出来ないのなら、海外でしたらいい。これからは世界に目を向けろ」

1991年春、創価大学学生寮で残寮生と呼ばれる上級生が入学したばかりの新1年生にこう檄を飛ばしていた。当時、非学会員ながら創価大に入学した私は、正直、半信半疑でこの言葉を聞いていた。あれから三十星霜を経た今、この一学生の言葉は現実のものとなっていることに驚きを禁じ得ない。

今、学会はひと頃の勢いは失ったといわれている。学会の「永遠の指導者」池田大作氏が公の場に出なくなった2000年代半ば以降、その傾向が顕著で、2023年の池田氏の死去により、それに拍車を掛けたという声はかねてから耳にするところだ。

たしかに傍目にはそう映るのかもしれない。だが実際は違う。今、学会はその目を国内から海外へとシフト。ここで着実に根を下ろしつつあるからだ。

国内の学会員の数は、なぜか学会では公表していない。代わりに公になっているのは世帯数だ。創価学会HPによると公称・827万世帯だ。人口にすると約2400万人である。割合にして国民7人に1人だ。もっともここまでの数はいないという声も聞こえてくる。

たとえば2024年の衆院選。比例区では創価学会が支援する公明党の得票率は596万票だった。日本の人口は約1億2千万人。公明党の支持率は4％くらいといわれている。

海外の信者数300万人

ここから学会員の数を考えてみたい。やや乱暴な物言いで恐縮だが、学会員以外で公明党を支持する人はいないと仮定しよう。

2024年の衆院選における得票数通りなら約600万人、日本の人口1億2千万人の4％なら480万人となる。

学会員以外でも一定数公明党を支持する人がいるならばどうか。学会員の数は少なくなる。その数、約400万人といったところか。

もっともこの少なく見積もった数、約400万人でも、「宗教冬の時代」の今、かなりの健闘ぶりといえよう。

2024年発行の文化庁『宗教年鑑（令和6年度版）』によると、国内の仏教信者数は約8397万人だ。学会の信仰における源流ともいえる日蓮系仏教信者総数は約955万人である。

この数字を見る限り、国内における学会員総数の推定値、それも少なめに見積もった場合の数、約400万人といえども、かなりの数の信者（学会員）数を抱えているといえるのではないだろうか。

一方で海外のそれについて学会では「約300万人」とその数を明かしている。その内訳はアジア・オセアニアの191万人を筆頭に、北米の約35.2万人、中南米の約32.5万人。これに欧州、中近東・アフリカが続く（創価学会HPから）。

いろいろ学会が説く教えはある。これを一語で表すと「ネバーギブアップ」に尽きよう。その明快さが地域を問わず海外の国民性にウケているようだ。

海外に存在する“新宗教ニーズ”

夫の駐在に伴って北米で暮らした経験を持つ非学会員の40代主婦は、現地での学会の様子をこう語る。

「絶対に諦めないという学会の教えは外国人にわかりやすい。だから受け入れやすい。現地にいる日系人、日本人移住者にしても日本の宗教なので親近感が湧くのだろう」

かねてから、宗教という市場は国内では飽和状態だ。今、いわゆる葬式宗教以外、そのニーズはない。だから老舗、新興を問わず入り込む余地はない。

それに1980年代後半から90年代初頭にかけて世間を震撼させたオウム事件以降、人々の間には未だ宗教へのアレルギー反応が残されている。

しかし海外は違う。既存の旧来からの仏教、キリスト教、イスラム教といった宗教が人々の日常に溶け込んでいる。新たな宗教が入り込む余地も十分残されている。

そもそも宗教とは時代と共に変化しなければ信者はついてこないものだ。考えてみて欲しい。たとえば法華経の信心をするにしても、これを説いた日蓮聖人が生きた鎌倉時代のままの教義であれば、令和の時代に生きる私たちはどうにも「自分事」として捉えることが難しくなるはずだ。

それではいくら信心があるにせよ、これを続けることにおのずと無理が出てくる。誰しも無理は続かない。

海外は肥沃な“マーケット”

宗教が永続的に発展するには信者に無理をさせないことが大事だ。ここでいう無理とは、宗教の教義、行動、様式が、どの時々に合わせて変化しているかどうか。平たく言えば宗教が現代流にアレンジされているかどうかだ。

意外に思う向きもあろうが、学会では、これまでにも何度か時代と社会の状況に合わせて経本に手を加えるといった柔軟なところがある。

また、かつて国内では敬遠された入会勧誘時のひざ詰め談判や他宗への攻撃も、「強い者が勝つ」「負けたからには従う」「従うからには守って貰える」と、単純素朴なヒーロー物が好まれる海外ならではの受け止め方で受け入れられているという。

この簡単明瞭なわかりやすさ、そして時代と共にアップデートした教義を、「池田大作」というフロントマンがナビゲートする。そんな宗教というコンテンツを提供する場、それが今日、そしてこれからの学会だ。

国内では宗教という市場はもう頭打ちで伸びしろもない。しかし海外には未開の肥沃な市場が残されている。

世界三大宗教の信者数は、仏教が約5億人、イスラム教が約20億人、キリスト経が約26億人といわれている。今、海外の学会員数は約300万人だ。国内と合わせてもまだまだその数は足りない。

むしろ力は増している？

存命中、池田氏は「日蓮世界宗創価学会」と揮毫した。学会員にとって師匠である池田氏の言葉は絶対だ。海外在住の学会員たちは師匠の言葉を実現すべく、その組織固めに躍起だ。

それにしても世界規模でみれば、まだまだ小さな日本の一宗教団体に過ぎない学会だが、再び国内に目を向けると、その数は先述の通り、海外では約300万人、国内では少なくとも400万人はいる。合わせて約700万人だ。この数は国内最多の信者数を持つ浄土真宗本願寺派の775万人に迫るものである。

はたして、これで学会は「かつてほどの勢力はない」と言えるのだろうか。国内で話題になる機会が少なくなっただけに過ぎないのではないだろうか。その実は、隠然とその力を増しているのではないか。学会の海外での展開を見るにつけ、そう思わずにはいられない。

秋山謙一郎（あきやま・けんいちろう）

1971年兵庫県生まれ。フリーランス・ライター。創価大学大学院修士課程修了。海上自衛隊の高校的存在である海自第1術科学校生徒部から創価大へ進学。高校で軍事、大学で教育学と創価学会に触れる。マスコミ入り後は経済、社会を主なフィールドとして記者活動を行う。著書に『弁護士の格差』『友達以上、不倫未満』（以上、朝日新書）、『ブラック企業経営者の本音』（扶桑社新書）他。共著に『知られざる自衛隊と軍事ビジネス』(別冊宝島）などがある。週刊ダイヤモンド（ダイヤモンド社）の特集『自衛隊 防衛ビジネス 本当の実力』『創価学会と共産党』では外部ライターとして参加した。

