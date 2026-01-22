【管理栄養士が選ぶ】脂質・糖質が気になる時の「サブウェイ」おすすめ5選

サンドイッチチェーンの「サブウェイ」は、野菜をたっぷり楽しめるメニューが豊富にそろっており、ダイエット中でも安心して外食できるのが魅力です。今回はダイエット中におすすめのサブウェイメニュー5選と、パンやドレッシングの選び方を紹介します。

ダイエット中にうれしい！サブウェイメニュー5選

サブウェイの定番サンドイッチとサイドメニューの中から、カロリーや脂質・糖質が控えめなものや、ダイエット中にうれしい栄養素や成分を含むものを5つ紹介します。

「サラダチキン」281kcal

たんぱく質をしっかり摂りながら、カロリー・脂質を抑えたいなら「サラダチキン」がおすすめです。

ダイエットの味方ともいえるサラダチキンと、たっぷりの野菜の組み合わせで、たんぱく質が1食20g以上摂れ、ほかのサンドイッチに比べて脂質も少なめ。また1食300kcalを超えるサンドイッチが多い中、281kcalと低めなのも注目すべき点です。

食べごたえもあり、満足感もしっかり得られます。

＜サラダチキン＞

エネルギー281kcal

炭水化物44.1g

たんぱく質21.2g

脂質2.8g

糖質40.8g

食塩相当量2.2g

「えびアボカド」319kcal

ダイエットと合わせて美容も気にしたい方は「えびアボカド」がおすすめです。

アボカドに含まれるビタミンA・C・Eや、えびの色素成分であるアスタキサンチンは抗酸化作用があり、美肌づくりをサポートします。

アボカドは脂質が多めですが、脂質の少ないえびとの組み合わせで、気になる脂質の摂りすぎをカバーしてくれます。

＜えびアボカド＞

エネルギー319kcal

炭水化物41.1g

たんぱく質11.9g

脂質12.2g

糖質37.1g

食塩相当量1.7g

「ローストビーフ 〜プレミアム製法〜」309kcal

ダイエット中に鉄補給を意識するなら「ローストビーフ 〜プレミアム製法〜」を選んでみましょう。

牛肉に含まれる「ヘム鉄」は、植物性食品に含まれる「非ヘム鉄」に比べると吸収されやすく、貧血対策にぴったりです。

ほかのサンドイッチに比べて糖質・脂質が少なめで、ダイエット中でも安心して選べるサンドイッチです。

＜ローストビーフ 〜プレミアム製法〜＞

エネルギー309kcal

炭水化物40.0g

たんぱく質16.2g

脂質9.5g

糖質35.5g

食塩相当量2.4g

「ハム」260kcal

とにかくカロリーを抑えたいときは「ハム」がおすすめです。

たんぱく源が入っているサンドイッチの中で、もっとも低カロリーです。シンプルなサンドイッチながら、桜のチップでスモークしたハムの風味が豊かで、しっかり満足できる味わいになっています。

食べすぎた翌日の軽めのランチや、とにかくカロリーを抑えたいときによいでしょう。

＜ハム＞

エネルギー260kcal

炭水化物40.0g

たんぱく質12.4g

脂質6.4g

糖質37.0g

食塩相当量2.1g

「ゴロゴロ野菜のトマト＆クラムスープ」62kcal（サイドメニュー）

サイドメニューをプラスするなら「ゴロゴロ野菜のトマト＆クラムスープ」を選んでみましょう。

あさり、トマト、玉ねぎ、じゃがいも、セロリの入った具だくさんのスープで、1食あたり62kcalなのが魅力です。また、あさりにはたんぱく質や鉄が含まれるため、栄養補給にも役立ちます。

野菜をたっぷりとりたいとき、しっかりお腹を満たしたいときによいでしょう。

＜ゴロゴロ野菜のトマト＆クラムスープ＞

エネルギー62kcal

炭水化物9.8g

たんぱく質3.2g

脂質1.1g

糖質9.1g

食塩相当量1.6g