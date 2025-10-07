スバル「インプレッサ」エンジン搭載の「トライク」!? 2.2リッター水平対向「4気筒」×４MT搭載でめちゃ楽しそう！ 魔改造の「斬新モデル」米国のオークションで落札

スバルエンジン搭載の…トライク!?

アメリカのオークションサイト「Bring a Trailer」の2025年8月に開催されたオークションにおいて、独特な仕様を持つ「スバル製エンジン搭載トライク」が出品されました。

今回オークションに登場したのは、2000年代に製作されたとみられるカスタムトライクです。

スバルエンジン搭載!?（Photo：Bring a Trailer）

最大の特徴は、「インプレッサ」や「レガシィ」に搭載されていたスバル製2.2リッター水平対向4気筒「EJ22」エンジンを搭載している点で、フォルクスワーゲン製の4速マニュアル・トランスアクスルと組み合わせられています。

車体は、ブラック仕上げのスチールフレームにブルーの外装を組み合わせ、全体的にメカニカルで力強い雰囲気を演出。

さらに、15インチのソリッドアルミホイールが装着され、フロントは165R15タイヤ、リアにはBFグッドリッチの245/60ラジアルT／Aタイヤが備えられています。

足回りには、フロントがデュアルショックとORWリミットストラップを組み合わせたリーディングリンクフォーク、リアはQA1製調整式コイルオーバーによる独立懸架が採用され、安定した走行性能を目指した構成です。

また、制動は、3輪すべてにディスクブレーキが与えられています。

なお、エクステリア上の装備としては、LEDライトやドライビングライト、リアエンジンガード、パニアケースが搭載されています。

塗装面には一部でオレンジピール状の質感が見られるものの、カスタムならではの個性が強調されています。

コクピットまわりには、クローム仕上げのプルバック式ハンドル、クロームグリップ、デュアルミラーが備えられ、クリアウインドシールドが装着。

そして、燃料タンク上には、VDO製120マイル（約193km／h）スピードメーターと、7000rpmタコメーターが配置されています。

さらに、オートメーター製の補助計器により油温、水温、電圧を監視できます。

心臓部となるEJ22エンジンには、「EMS Stinger V4 4424」スタンドアロンECUが組み込まれています。

2015年におこなわれたリークダウンテスト記録も残されており、メカニカルコンディションを把握できる資料が付属していました。

トランスアクスルは、VW由来の「フリーウェイ・フライヤー」ギアセットを備え、シフトはEMPI製シフターで操作されるといいます。

このトライクはカリフォルニア州発行のモーターサイクル登録がなされており、車検証には「2007年特別製作車両」と記載されています。

なお、この個体は最終的に4700ドル、日本円にして、およそ72万円で落札されました。

最終的な入札件数は10件にのぼったほか、閲覧数は5000回を超え、305名がウォッチリストに登録するなど高い関心を集めたようです。