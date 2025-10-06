日本銀行は６日、１０月の地域経済報告（さくらリポート）を発表し、全国９地域のうち北海道を除く８地域で景気の総括判断を据え置いた。

米国の関税政策を巡り、不確実性が低下したとの見方が広がる一方、経済や企業収益への影響を警戒する声も根強い。

リポートの公表は３か月に１度で、日米両政府が日本から米国への輸出品にかかる関税率を１５％とすることで合意して以降、初めてだった。関税率が明確になったことで「不確実性が低下し、受注が入り始めている」（広島支店管内の生産用機械）などと評価する声が相次いだ。

北海道の総括判断は引き下げた。物価高で日用品の買い控えが広がり、個人消費が弱含んだ。

米国の高関税政策による企業収益への影響が本格化するのはこれからだ。米国は中国とは貿易交渉を継続中で、その結果次第では日本を含めた世界経済に冷や水を浴びせかねない。

個人消費の下支えに欠かせない賃上げについては、「人手不足解消に向け、２０２６年度も継続する方針」（金沢支店管内の観光施設）との声があった。一方、「節約志向が強まり価格転嫁が難しく、抑制せざるを得ない」（名古屋支店管内のスーパー）といった声も上がった。

日銀の正木一博・大阪支店長は、リポートを取りまとめた支店長会議後の記者会見で「世界経済、日本経済にとっての不確実性は引き続き高い。米国への直接的な輸出だけでなく、影響が多面的に見えてくる可能性がある」と述べ、警戒感を示した。