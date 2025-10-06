µÛ·ìµ´¤Ï¡Ö°¡×¤Ê¤Î¤«¡©¨¡¨¡¾®Àî¸øÂå¤µ¤ó¤ÈÆÉ¤à¡¢¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¡ÚNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¡Û
¿Í´Ö¤«¡¢²øÊª¤«¡£Æó¹àÂÐÎ©¤òµ¿¤¤¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¨¡¨¡¥Ö¥é¥à¡¦¥¹¥Èー¥«ー¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤ò¡¢¾®Àî¸øÂå¤µ¤ó¤¬²òÀâ
2025Ç¯10·î¤ÎNHK¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµÛ·ìµ´¤â¤Î¡×¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥´¥·¥Ã¥¯¥Û¥éー¤Î·æºî¾®Àâ¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤ò¡¢¾åÃÒÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¾®Àî¸øÂå¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Îºî²È¡¢¥Ö¥é¥à¡¦¥¹¥Èー¥«ー¤¬1897Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¾®Àâ¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥ê¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È²øÊª¡¢Á±¤È°¡¢¶¯¼Ô¤È¼å¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿Æó¹àÂÐÎ©¤òµ¿¤¤¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿Êª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐÎ©¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¤³¤½¡¢É¬ÆÉ¤Î½ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¾®Àî¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸³Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë
¡¡¥É¥é¥¥å¥é¡£¤³¤Î²øÊª¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤¤¥Þ¥ó¥È¤òËÝ¤·¡¢±Ô¤¤»õ¤Ç¿Í´Ö¤Î¼ó¤Ë嚙¤ß¤Ä¤¡¢¤½¤Î·ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ëµÛ·ìµ´¡£¼åÅÀ¤Ï½½»ú²Í¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ç¡¢Ãë´Ö¤Ï´½¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÛ·ìµ´¥É¥é¥¥å¥é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢±Ç²è¡¢Ì¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¸ä³ÚºîÉÊ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥à¡¦¥¹¥Èー¥«ー¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Îºî²È¤¬°ìÈ¬¶å¼·Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¾®Àâ¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢º£²ó¤³¤Î¾®Àâ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾®Àâ¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤ÞÉ¬ÆÉ¤Î½ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤³¤½»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤ÊÆó¸µÏÀ¤äÆó¹àÂÐÎ©¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿Êª¸ì¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤¬Æó¹àÂÐÎ©¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆó¹àÂÐÎ©¤ÎÅµ·¿¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤òãÒ¤¹°¤Ç¤¢¤ëµÛ·ìµ´¥É¥é¥¥å¥é¤ò¡¢ÍýÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Á±¤Ê¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬Âà¼£¤¹¤ë¡£É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï²øÊª¤È¿Í´Ö¡¢Á±¤È°¡¢¶¯¼Ô¤È¼å¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿¶¤êÊ¬¤±¤òÈÝÄê¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡¢ºî¼Ô¥Ö¥é¥à¡¦¥¹¥Èー¥«ー¤¬¤³¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤¿°Õ¿Þ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥à¡¦¥¹¥Èー¥«ー¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥°¥í¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»ÒÂ¹¤Ç¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ç¤¹¡£½¡¶µÅª¤Ë¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ë¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µÅÌ¤ÎÂ¿¤¤¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¹ñ¹ñ¶µ²ñ¡Ê¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¤ËÂ°¤¹¤ë¾¯¿ôÇÉ¡£À¯¼£Åª¤Ë¤Ï»ÙÇÛÁØ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¿ôÇÉ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Èー¥«ー¤ÏÆ±¤¸¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Ç¶áÂå¼Ò²ñ¤ËºÇ½é¤Ë¸øÁ³¤È¸½¤ì¤¿Æ±À°¦¼Ô¤Îºî²È¥ª¥¹¥«ー¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÅª»Ø¸þ¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤Æ±À°¦¼Ô¡Ê¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Ê¤¤¥²¥¤¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢ºÊ¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥¹¥Èー¥«ー¡ÊµìÀ«¥Ð¥ë¥«¥à¡Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Îº§Ìó¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈ¬¶å¼·Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤Î¼¹É®»þ´ü¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤¬¡ÖÃø¤·¤¤àÐêø¹Ô°Ù¡×¤ÇË¡Äî¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ÆÅê¹ö¤µ¤ì¤¿°ìÈ¬¶å¸ÞÇ¯¤«¤éÆóÇ¯´Ö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥Èー¥«ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åê¹ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í§¿Í¥ï¥¤¥ë¥É¤Î¶¶ø¤ÏÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤Î²øÊª¤Ë¤ÏÂº¸·¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤¿¤Á¤Î¶¶ø¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¦¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½½¶åÀ¤µª½é¤á¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»í¿Í¥¸¥ç¥ó¡¦¥ー¥Ä¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ä´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÃè¤Å¤ê¡×¤Î¾õÂÖ¡¢¤Ä¤Þ¤êÉÔ³Î¤«¤µ¤äµ¿¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¡¢¤³¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¦¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¼Ò²ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬ÃÇ¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ÊÃ±¤ËÅ¨¡¿Ì£Êý¤ËÊ¬¤±¤Ê¤¤¡£¶¥Áè¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åú¤¨¤òµÞ¤¤¤Ç¼«Ê¬¤äÂ¾¼Ô¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£ÂÔ¤Ä¡£Î±ÊÝ¤¹¤ë¡£µ¿¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤¿¤á¤é¤¦¡£¤½¤ÎÎÏ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Êª¸ì¤Ç¤¢¤êÊ¸³Ø¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î·Ð¸³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÁÛÁüÀ¤³¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ÆÂÑ¤¨È´¤¯¥×¥í¥»¥¹¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¸³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¦¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÃÃÏ£¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤ÏÂ¿¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤Ï¤½¤Î°ì¤Ä¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Èー¥«ー¤¬Æó¸µÏÀ¤ËÄñ¹³¤·Â³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ò´ÊÃ±¤Ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー²½¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È²øÊª¤òÆó¹àÂÐÎ©¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»×¹Í¤ÎÊÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Èー¥«ー¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¼«³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎÊ£»¨À¤«¤é¡¢¤â¤Î¤´¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿Í´Ö¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö²øÊª¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢µ¬ÈÏ¤«¤é³°¤ì¤ë¿Í´Ö¤Î¤³¤È¤òÈ¿¼ÍÅª¤Ë¡Ö²øÊª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç¾¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦µ¿¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Í´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤â²øÊªÀ¤Ï¤¢¤ê¡¢²øÊª¤ÎÃæ¤Ë¤â¿Í´ÖÀ¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀ¡¢¡È¤¢¤ï¤¤¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Èー¥«ー¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥â¥ó¥¹¥¿ー²½¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î¿Í¤¿¤Á¤òìÊ¤á¤ë¼Ò²ñ¤ËÊª¿½¤¹¡¢¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÃ¯¤«¤ò¥â¥ó¥¹¥¿ー»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÎ±ÊÝ¤¹¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¦¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÎÏ¤òÍÜ¤ª¤¦¨¡¨¡¡£¤½¤¦¤·¤¿°Õ¿Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÈó¾ï¤ËÀ¯¼£Åª¤Ê¾®Àâ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Èー¥«ー¤¬¤³¤Î¾®Àâ¤ò¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¯¿ôÇÉ¤¬¤¤¤Þ¤è¤ê²¿ÇÜ¤â¥â¥ó¥¹¥¿ー»ë¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Þ¤³¤½¤³¤Î¾®Àâ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀµÞ¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¤ê¡¢ÉÔ³Î¼Â¤Ê¡È¤¢¤ï¤¤¡É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐÎ©¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤Î·è¤á¤Ä¤±¤¿¤¬¤ê¤Î»×¹Í¤ò¡¢¥¹¥Èー¥«ー¤Ï¤³¤Î¾®Àâ¤òÄÌ¤·¤ÆÅ¦È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤ÏÊ¸³Ø¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥´¥·¥Ã¥¯¾®Àâ¤ËÏ¢¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥´¥·¥Ã¥¯¾®Àâ¤Ï½½È¬～½½¶åÀ¤µª¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¡¢¿ÀÈë¡¢¸¸ÁÛ¡¢²ø´ñ¤Ê¤É¤òÉÁ¤¯¾®Àâ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡Ö¥´¥·¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò»°½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼Ë°¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»þÂå¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¯À¼¤¬¾®Àâ¤Ë½ñ¤»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¥´¥·¥Ã¥¯¾®Àâ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¼å¼Ô¨¡¨¡À¼¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¨¡¨¡¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï½÷À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±À°¦¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½¡¶µ¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ÈÂ¸ºß¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤¤Û¤É¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÌµÎà¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¶²ÉÝ¾®Àâ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤¼¥¹¥Èー¥«ー¤Ï¤³¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÂ¤·Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾®Àâ¤ò¹½À®¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ºî¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¾®Àâ¤¬É´Ç¯°Ê¾å¤âÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥À¥×¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊËÝ°Æ¡Ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤È¤·¤ÆÆÏ¤ÆÀ¤ë¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤ÎÃÂÀ¸¡×¡ÖÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë½÷À¤¿¤Á¡×¡Ö¶³¦Àþ¾å¤Î¿Í¡¹¡×¡Ö¶áÂåVSÁ°¶áÂå¤ÎÀï¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á´4²ó¤Î¥Æー¥Þ¤ÇËÜ½ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìºý¤ÎÌ¾Ãø¤È¤·¤ÆÇëÈøË¾ÅÔ¡Ø¥Ýー¤Î°ìÂ²¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ
¾®Àî¸øÂå¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤¤ß¤è¡Ë
¾åÃÒÂç³Ø¶µ¼ø
1972Ç¯ÏÂ²Î»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³ØÀ¯¼£¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¡£¥°¥é¥¹¥´ーÂç³ØÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡ÊPh.D.¡Ë¡£¾åÃÒÂç³Ø¹Ö»Õ¡¢½Ú¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¼çµÁÊ¸³Ø¡¢¤ª¤è¤Ó°å³Ø»Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤È¥¨¥ó¥Ñ¥ï¥á¥ó¥È¡Ù¡Ø¥±¥¢¤¹¤ëÏÇÀ±¡Ù¡ØæÆ¤Ö½÷¤¿¤Á¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦Ê¸³Ø¤ò¥±¥¢¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥´¥·¥Ã¥¯¤È¿ÈÂÎ¨¡¨¡ÁÛÁüÎÏ¤È²òÊü¤Î±ÑÊ¸³Ø¡Ù¡Ê¾¾Çð¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥±¥¢¤ÎÊª¸ì¨¡¨¡¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¡¢Ìõ½ñ¤Ë¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡Ø¥¨¥¢¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡Ù¡Ê¸¸µº½ñË¼¡Ë¡¢¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥´ー¥É¥ó¡Ø¥á¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥êー¨¡¨¡¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤«¤é¡Ò¶¦´¶¤Î¶¦Æ±ÂÎ¡Ó¤Ø¡Ù¡ÊÇò¿å¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¢¨´©¹Ô»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹
¢¡¡ÖNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡¥Ö¥é¥à¡¦¥¹¥Èー¥«ー¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù2025Ç¯10·î¡×¤è¤ê
¢¡¥Æ¥¥¹¥È¤Ë·ÇºÜ¤ÎµÓÃí¡¢¿ÞÈÇ¡¢¼Ì¿¿¡¢¥ë¥Ó¡¢ËÞÎã¤Ê¤É¤Ïµ»ö¤«¤é³ä°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤«¤é¤Î°úÍÑ¤Ï¡¢¸÷Ê¸¼Ò¸ÅÅµ¿·ÌõÊ¸¸ËÈÇ¡ÊÅâ¸Í¿®²ÅÌõ¡¢2023Ç¯¡Ë¤Ëµò¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡TOP²èÁü¡§¥¤¥áー¥¸¥Þー¥È