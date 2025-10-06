Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡¡¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È¤«¤éÌ¾Á°¾Ã¤¨¤ë¡¡¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±
¡¡Åìµþ¡¦¿·½É2ÃúÌÜ¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖA¤§¡ªgroup¡×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿5Æü¡¢Í¾ÇÈ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤¬CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢ÍÑÉÊ¡ÖPalty¡Ê¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤«¤é5Æü¡¢²èÁü¤äÆ°²è¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤ÏÆâÍÆ¤¬º¹¤·ÂØ¤¨¤È¤Ê¤êÊüÁ÷½øÈ×¤Ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡ÖÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È½é¤Î¥°¥ë¡¼¥×´§ÈÖÁÈ¡ÖA¤§¡ªgroup¤ÎQ¡õA¤§¡ª¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤ò12Æü¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤âÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡