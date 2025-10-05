°¡ºé²Ö ¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯ÌÜÆÍÆþ¡ª¿·¶Ê3¤«·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢½é¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ°¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡Ø°¡ºé²Ö10th Anniversary¡Ù»ÏÆ°¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥à¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼°¡ºé²Ö¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø°¡ºé²Ö10th Anniversary¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤ò»ÏÆ°¡£
º£·î¤«¤é¤Ï3¤«·îÏ¢Â³¤Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹³«»Ï¡£2026Ç¯1·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢°¡ºé²Ö½é¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSing That SONG!!¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¤¿¥«¥Ð¡¼¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÖÑ³¤¤Ï¢º¿¡×¤Ï¡¢Nintendo Switch(TM)¡¦PlayStation(R)5¡¦PlayStation(R)ÍÑ¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡Ø¥³¡¼¥×¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼II Darkness Distortion¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏËÜºî¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯10·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë°¡ºé²Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÉ²Ã¾ðÊó¤Ï°¡ºé²Ö10th Anniversary¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
°¡ºé²Ö10th Anniversary¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë3¤«·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª
Âè1ÃÆ
¡ÖÑ³¤¤Ï¢º¿¡×
10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë20:00ÇÛ¿®³«»Ï
(C)Team GrisGris/MAGES.
²Á³Ê¡§255±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä¡¿ÈÎÇä¸µ¡§AniTone Music
AniTone Digital StoreÆÃÅµ
AniTone Digital Store¤Ç´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖÑ³¤¤Ï¢º¿¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ°¸Ì¾Æþ¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Í½Ìó¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë12:00 ¡Á 10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
AniTone Digital Store
Âè2ÃÆ
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×
11·î5ÆüÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê
Âè3ÃÆ
¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
12·î3ÆüÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØSing That SONG!!¡Ù
2026Ç¯1·î28ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§¡ï2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä¡¿ÈÎÇä¸µ¡§AniTone Music
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä¢¨¼ýÏ¿½çÌ¤Äê
¤«¤â¤á¤¬æÆ¤ó¤ÀÆü
¥é¥¤¥ª¥ó¡Ê¥Þ¥¯¥í¥¹F¤è¤ê¡Ë
¥Ö¥ë¡¼¥¦¥©¡¼¥¿¡¼
Â¾
Á´7¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
Å¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
AniTone Store¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó&¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¿³Ú¶Ê²òÀâÆ°²è¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(ÄÌÈÎ´Þ¤à)¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¤¢¤ß¤¢¤ß¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Amazon.co.jp¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Neowing¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼5cm
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥¤¥Ö¡ØSing That SONG!!¡Ù³«ºÅ·èÄê
Ì¾¸Å²°
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
1st ³«¾ì15:00 / ³«±é15:30
2nd ³«¾ì18:00 / ³«±é18:30
¾ì½ê¡§Ì¾¸Å²°ReNY limited
Åìµþ
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
1st ³«¾ì15:00 / ³«±é15:30
2nd ³«¾ì18:00 / ³«±é18:30
¾ì½ê¡§¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷Àè¹ÔÃêÁª¥¹¥¿¡¼¥È
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö°¡ºé²Ö¤Ë¿å¤ä¤ê¡×
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
¡Ø°¡ºé²Ö Victory Road Tour 2026¡Ù
2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ
2026Ç¯5·î4Æü(·î)¡¡Âçºå
2026Ç¯5·î5Æü(²Ð)¡¡Ì¾¸Å²°
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ã°¡ºé²Ö¡Ê¤¢¤µ¤«¡ËProfile¡ä
1999Ç¯10·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£
ÍÄ¾¯´ü¤Î3ºÐ¤è¤ê5Ç¯´Ö¤ò¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Ç²á¤´¤¹¡£
2016Ç¯10·î¤Ë17ºÐ¤Î¹â¹»À¸¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á
¡ØOccultic;Nine -¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥¤¥ó-¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖOpen your eyes¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥»¥ó¥È¡¼¥ë¤ÎÇº¤ß¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØISLAND¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤³¤ÎÀ¤¤Î²Ì¤Æ¤ÇÎø¤ò±´¤¦¾¯½÷YU-NO¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Î³Ú¶Ê¤òÃ´Åö¡£
2018Ç¯1·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖSHINY DAYS¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2/5ÉÕ¡Ë£¸°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£mora¤Ç¤Ï¡¢Áí¹ç¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê1/18ÉÕ¡Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¶áÇ¯¤ÏÉã¿Æ¤È¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¶¥ÇÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡£
2024Ç¯¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¥·¥Á¡¼Ìò¤ËÃ´Åö·èÄê¤·À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â³«»Ï¤·¤¿¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥ô¤Ê±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¡¢¥Ï¥¹¥¡¼¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê²ÎÀ¼¤ò»ý¤Ä¶Ã°Û¤Î¼ã¼ê¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¡£°¡ºÙ°¡¤Ëºé¤¯²Ö¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡ª
3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWhoʼs Me?¡×¤¬È¯ÇäÃæ
NHK¥é¥¸¥ªR-1¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¹¥Æ¥é¡¼¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼MC
Àîºê¶¥ÇÏ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥ÖGOLD¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼
2024Ç¯1·î´ü¥¢¥Ë¥á¡ÖÆ»»º»Ò¥®¥ã¥ë¤Ï¤Ê¤Þ¤é¤á¤ó¤³¤¤¡×ED¥Æ¡¼¥ÞÃ´Åö
2024Ç¯4·î´ü¥¢¥Ë¥á¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON3¡×ED¥Æ¡¼¥ÞÃ´Åö
°¡ºé²Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
