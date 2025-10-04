チャンネル登録者数213万人のカノックスターさんのYouTubeチャンネルに、格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）のCOOを務める溝口勇児氏がゲスト出演。2025年9月28日に公開された動画で、最高月収や好きなBreakingDown選手などを赤裸々に語った。

「YouTubeのせいで悪影響出た？」

溝口氏は「BreakingDown」のCOOのほか、「REAL VALUE」の設立など、数々の人気YouTube番組を手掛けてきた。25年6月にはYouTubeチャンネル「NoBorder」を開設し、日本で長らくタブー視されてきたテーマに挑むなど、話題の経営者だ。

スタート当初から、カノックスターさんは「YouTubeのせいで悪影響出た？」という質問をぶつけた。対して、溝口氏は「めちゃくちゃあるよ」と回答。金融機関との取引で、心配されることが多いという。また、プロジェクトのチームが離れたり、溝口氏に直接圧力を加えたり、周囲の人に圧力を加えたりする人がいるのだと語った。

さらに、カノックスターさんは「最高月収いくら？」という突っ込んだ質問も。溝口氏は会社の売却益が個人に入ったり、投資した会社が上場企業に売却されたり、上場したりといったことが重なった月は、「そういうのを一撃で言うなら正直まあ何億っていう世界だけどさ」とあっさり回答。カノックスターさんは、素直に「いいな〜」と羨ましがった。

ほかにも「BreakingDownの中で一番好きな選手は？」と聞かれると、「一番付き合い長いのが、こめおだからな」と回答。「あいつは一番変わったよね」と語り、溝口氏の付き人時代は遅刻魔だったという。しかし今では料理人として頑張っている姿に、溝口氏は感動したそうだ。

コメント欄では、「感情にもストレートな2人で会話が聴き心地いい」「溝口さんなんだかんだ優しいよね、声もなんかめっちゃ癖になる」「勝手にイメージ悪かったけど、思った以上に漢気のある人なんだ」といった声が寄せられた。