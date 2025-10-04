Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品にKADOKAWAのフィギュアブランド「KDcolle」およびKADOKAWAグループ「キャラアニ」が展開するフィギュアブランド「CAworks」の商品が追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。

今回のセールでは、「KDcolle」より「ネコぱら ショコラ メイド水着ver.」、「カッコウの許嫁 海野 幸 バニーガールVer.」など、「CAworks」からは「『To LOVEる とらぶる ダークネス』 古手川唯 潮風シーサイドver.」や「『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』 由比ヶ浜結衣 カジノパーティーVer.」などが対象商品としてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

KDcolle 「ネコぱら」ショコラ メイド水着ver.

本商品は、「ネコぱら」より、水無月家の末妹双子ネコ・ショコラをメイド水着姿でフィギュア化したもの。原作イラストレーター・さより氏によるイラストをモチーフに、ショコラらしい元気いっぱいなポーズで立体化されている。しなやかなプロポーションや動きに合わせてふわりと広がるツインテールの髪などを丁寧に表現。台座は浜辺をイメージしたデザインを採用している。全高は約260mm(台座含む)。

CAworks 「To LOVEる とらぶる ダークネス」 古手川唯 潮風シーサイドver.

本商品は、「To LOVEる-とらぶる- ダークネス」より「古手川唯」を1/7スケールで立体化したもの。普段とは違った“アイドル衣装"が眩しく、恥じらいつつ戸惑う姿を可愛らしく再現している。

青と白を基調とした爽やかなセーラー服に、帽子やブーツにあしらわれた碇状の装飾品にはメタリック塗装を施し重厚感を演出。後ろでなびく髪の毛と、今にも動き出しそうな躍動感あるポーズにこだわり、海辺で戸惑いながらも輝く「古手川唯」の魅力を余すことなく表現している。「笑顔パーツ」も付属する。全高は約250mm（ポーズサイズ）。

CAworks 「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」 由比ヶ浜結衣 カジノパーティーVer.

本商品は、「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」に登場する「由比ヶ浜結衣」の1/7スケールフィギュア。CAworksオリジナルデザインのバニーディーラー姿で立体化されている。チャーミングなメガネが付属し、彼女らしい元気な表情を魅力的に造形。さらに、普段とは違ったタキシードスタイルのセクシーな衣装をまとった大胆なポージングも見どころとなっている。全高は約260mm（台座含む、ウサギ耳までの高さ）。台座は、劇中に登場する「パンダのパンさん」をあしらったコインモチーフのデザインになっている。

(C)NEKO WORKs All Rights Reserved.

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会

(C)渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。完