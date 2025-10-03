¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¿·¾Ï¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó¡×ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¡ª
¥Æ¥ìÅì·Ï¤ÇËè½µ¶âÍË¤è¤ë6»þ55Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·¾Ï¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿±ÇÁü¤ò¥Ý¥±¥â¥ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾ðÊó¤Î²ò¶Ø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤â´Þ¤à±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤±ÇÁü¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ºÇ¿·ÏÃ ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é
¥·¥¢¥ÎÌò¤ÏÂçÏÂÅÄ¿Ìé¤Ë·èÄê¡ª¥¿¥í¡¢¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¤ÎÀ¼Í¥¤â²ò¶Ø¡ª
¿·¾Ï¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼³Ø±à¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼Í¥¤¬·èÄê¡ª¥·¥¢¥Î¹»Ä¹Ìò¤ÏÂçÏÂÅÄ¿Ìé¤µ¤ó¡¢¥¿¥íÌò¤Ï¾®ÎÓÀ±Íö¤µ¤ó¡¢¥«¥¥Ä¥Ð¥¿Ìò¤ÏµÈÌîÍµ¹Ô¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡ªËÜÆü¸ø³«¤Î¾ðÊó²ò¶Ø±ÇÁüÆâ¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·¾Ï¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È ¥¼¥í¤ÎÈëÊõ¡Ù¡Ö¸åÊÔ¡¦Íõ¤Î±ßÈ×¡×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼³Ø±à¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¥ê¥³¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼³Ø±à¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥Ý¥±¥â¥ó½¤¹Ô¡£Èà¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¥¥·¥¢¥ÎÌò¡§ÂçÏÂÅÄ¿Ìé¤µ¤ó
¢¥¥¿¥íÌò¡§¾®ÎÓÀ±Íö¤µ¤ó
¢¥¥«¥¥Ä¥Ð¥¿Ìò¡§µÈÌîÍµ¹Ô¤µ¤ó
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÏEve¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤Ë·èÄê¡ª
¿·¾Ï¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÏEve¤Î¡Ö¥¢¥¤¥ª¥é¥¤¥È¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤Î¡Ö¤Í¤Æ¤â¤µ¤á¤Æ¤â¡×¤Ë·èÄê¡ªÎ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥ÞÃ´Åö¡¦Eve ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥²¡¼¥à¤Ï¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ÀÖ¡¦ÎÐ¡Ù¤«¤éÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¹¥¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ý¥±¥â¥ó¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤À¤È¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤âÍ§Ã£¤ÈÄê´üÅª¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Î¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¼õ¤±¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥¤¥ª¥é¥¤¥È¡×¤È¤ÏÆ»¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤ÎËÁ¸±¤Î¤½¤ÎÀè¤Ë¸þ¤±¤¿²»³Ú¤òÅº¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥Ý¥±¤â28Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤Á¤ç¤¦¤É³èÆ°16¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤é¤Í¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤ò¡Ö¥¢¥¤¥ª¥é¥¤¥È¡×¤È°ì½ï¤Ë³§¤µ¤ó¤È¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥ÞÃ´Åö¡¦¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥Ý¥±¥â¥óÂç¹¥¤¡¢¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤Î¼¶¤Ç¤¹¡£
4ºÐ¤Îº¢¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥Ý¥±¥â¥ó°ì¶Ú¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à³«È¯¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²»³Ú²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¤º¤Ã¤È¡¢»ä¤Î°ìÈÖ¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤Ç¤¹¡ª
»ä¤Ï¤³¤Î²Î¤òµã¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥³¡¦¥í¥¤¤ÎËÁ¸±¤¬»ý¤Ä´õË¾¡¢À¤³¦¤ÎÆ©ÌÀ´¶¡¢¤½¤·¤Æ³Æ¡¹¤ÎÀ®Ä¹¡Ä
Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤â¤Î¡£¤Í¤Æ¤â¤µ¤á¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥´¥´¤Î¡Ä¤ä¤Ð¤¤Ê¸»ú¿ôÂ¤ê¤Ê¤¤¡ª
¥¤¥¨¡Á¡Á¡Á¡Á¥¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï»ä¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¡ª
ËÜÅö¤Ï¤¢¤È10Ëü»ú¤¯¤é¤¤½ñ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ä¤ê¤Ï¶Ê¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¿ÍÀ¸¡¢¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤ÎÞÕ¿È¡¢¡Ö¤Í¤Æ¤â¤µ¤á¤Æ¤â¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ëEve¤µ¤ó¤Ï¡¢¡É¥Ý¥±¥â¥ó feat.½é²»¥ß¥¯ Project VOLTAGE¡Ê¥Ý¥±¥ß¥¯¡Ë¡É¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡¢POKÉTOON¡Ö¥ä¥ß¥«¥é¥¹¤È¿¿ÌëÃæ¤Î¤Ü¤¦¤±¤ó¡×¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤â¡¢¥Ý¥±¥â¥ó²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÈPokémon Music Collective¡É¤Ë»²²Ã·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡É¥Ý¥±¥â¥óÂç¹¥¤4¿ÍÁÈ¡È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó°¦¤Ë°î¤ì¤ëÆóÁÈ¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢¥ê¥³¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£Î¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
¿·¾Ï¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥²¥¢¥²¡ª¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
ÊüÁ÷Æâ¤ÇÎ®¤ì¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¸«¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç50Ì¾ÍÍ¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª¿·¾Ï¤ÎËë³«¤±¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¥¥Ý¥±¥â¥ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ ¥´¡¼¥°¥ëVer
¢¥¥â¥ó¥³¥ì7ÂÎ¥»¥Ã¥È
¢¥¥Ý¥±¥â¥ó ¥Ý¥±¤Ê¤Ç ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÏÆÃÊÌÊÔ¤ò3½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢Íè½µ10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¥í¥¤¤È¥¦¥ë¥È¤Î²áµî¤òÉÁ¤¯ÆÃÊÌÊÔ¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡§¥á¥¬¥·¥ó¥«¡×¤¬3½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ªº£ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢²«¿§¤¤¥ë¥«¥ê¥ª¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¬¥·¥ó¥«¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¨¡¨¡¡£ÆÃÊÌÊÔ¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡§¥á¥¬¥·¥ó¥«¡×¤«¤é¤â¡¢¥á¥¬ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ú10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¡¿Âè112ÏÃ¡Ö¥í¥¤ ¡½¡½½¤¹Ô¡×¡Û
¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥«¡¼¥º²ò»¶¸å¡¢Î¹¤òÂ³¤±¤ë¥í¥¤¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¶¦¤Ë¡¢¥«¥í¥¹ÃÏÊý¤Î¥ß¥¢¥ì¥·¥Æ¥£¤òË¬¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ä¥ß¥é¥ß¤òÏ¢¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦¥¦¥ë¥È¡½¡£º£ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¥í¥¤¤È¥¦¥ë¥È¤Î¥á¥¬¥·¥ó¥«½¤¹Ô¤ÎÆü¡¹¡¢¤½¤·¤Æ²«¿§¤¤¥ë¥«¥ê¥ª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡ª¡ª¥á¥¬ÆÃÊÌÊÔ¡¢³«Ëë¡½¡½¡ª¡ª¡ª¡ª
