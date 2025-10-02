「ピノ」を集めて目指せ“ピノ万長者”！パッケージで人生ゲームが遊べる限定ピノアソートとは？
長く親しまれている国民的盤ゲーム「人生ゲーム」(発売元：株式会社タカラトミー)と、森永乳業のロングセラーブランド「ピノ」がコラボした専用パッケージのピノアソートが登場した。第一弾は、2025年9月8日に発売した「ピノ チョコアソート(人生ゲームパッケージ)」。そして、10月27日(月)から「ピノ いちごのアソート(人生ゲームパッケージ)」が第2弾として販売開始される。いずれも特徴は、専用デザインのパッケージ2箱以上を用いると「ピノ人生ゲーム」が遊べるという点。「ピノ人生ゲーム」とは一体どのようなゲームなのだろうか？
【写真】パッケージを切り離して、通貨やルーレット、コマを作ると本物さながらの人生ゲームに！
■カードの単位も“Pino”に!?ピノにまつわるイベントも複数登場！
ピノ人生ゲームは、オリジナルの人生ゲームの紙幣を模した「ピノカード」を集め、持っているピノカードを計算し、一番多い人が勝ちというルール。人生ゲームパッケージのピノアソートを2箱以上用意することで、ピノ人生ゲームがプレイ可能になるのだが、1箱はルーレット、コマ、職業カード、ピノカードといったパーツを作るために使用する。コマはピノと同じ形。また、獲得するカードの単位も“Pino”になっており、細部までこだわりが詰まっている。
パーツ用に使わなかった箱は、ピノ人生ゲームの盤面に。本家さながら、盤面の各マスには発生するイベントが書かれており、ピノにまつわるマスがいくつも出てくる。「ピノだと思ったら松ぼっくりだった… 1Pinoなくす」と書かれたマスは、形が似ていることからイタリア語で「松ぼっくり」を意味する言葉になぞらえたという、「ピノ」というブランド名の由来にかけている。また、宅配ピザと語感が似ているところにヒントを得て作られた「宅配ピノの副業を始める 1Pinoもらう」というマスは、最近の働き方のトレンドを反映させたマスになっている。
■担当者インタビュー
ピノのパッケージを使って、オリジナルのピノ人生ゲームを遊べるようにした狙いやアイデアの由来などについて、ピノを販売する森永乳業の担当者に話を聞いてみた。
――人生ゲームパッケージのピノを販売する狙いやターゲットを教えてください。
ピノのブランドコンセプトは「一粒のしあわせ」です。ピノの特徴は、ピックや個包装で気軽に食べられ、しかもシェアしやすいという点。一人で楽しむだけでなく、大切な人とも分け合って、一緒に笑顔になれる、唯一無二の“ひとくちアイス”のポジションを目指しています。
今回の人生ゲームパッケージの主なターゲットは家族です。親子でピノを食べながら一緒にパーツを作り、ピノ人生ゲームを遊んでいただくことを通して、おいしさを分け合うだけでなく、楽しい気持ちもシェアできる体験価値の提供を目指しました。シェアして食べるシーンにワクワクする企画を組み合わせることで、お客様の笑顔を最大化できればと考えております。
――人生ゲームとコラボするアイデアはどのようにして生まれましたか？
今回のようなアソートパックのパッケージを2箱使用したクラフト企画は、2019年から毎年のように実施しています。企画のポイントは「みんなで一緒に遊べる」内容であること。代表的なものには、2箱を組み合わせて個包装ピノ専用のガチャガチャを作る「ピノガチャ」があります。また、直近ではタカラトミーさんの「黒ひげ危機一発」とコラボして、ピノオリジナルの「ピノひげ危機一発」を作って遊べる企画も実施し、好評をいただきました。その時のご縁や実績もあり、今回タカラトミーさんに再び相談させていただき、人生ゲームという誰もが知っているボードゲームとコラボすることになりました。
――箱を切り取って作るパーツでこだわった点はありますか？
オリジナルの人生ゲームのルーレットには1〜10の数字が設定されているのですが、ピノ人生ゲームでは1〜6のみの特別仕様にしました。パッケージサイズの制約上、マスの数をオリジナルほど多く設定できないので、ゲームがあっという間に終わってしまわないように、出る目を6までに制限しています。ちなみに、この6という数字は、ピックで食べる定番の「6粒入りピノ」ともかけています。
また、コマをピノと同じ形にしたり、獲得するカードの単位を“Pino”にしたりと、細かな仕掛けを用意しているので、ぜひ注目してみてください。
――盤面に2箱以上使っても遊べるとのことですが、詳細を教えてください。
盤面に2箱以上使って、スタートとゴールをつなげることで、さらにマスを増やして遊ぶこともできます。チョコアソートといちごのアソートでは、それぞれ盤面のイベントも異なるので、2つ組み合わせていただくと、山あり谷ありの“人生”をさらに拡張してお楽しみいただけます。
――この記事で初めて人生ゲームとのコラボ商品の発売を知る読者に伝えたい魅力を教えてください。
ピノ人生ゲームは、ピノオリジナルのワクワクが楽しめる人生ゲームです。盤面のストーリーのほかにも、細部にまでピノの世界に浸れるこだわりが詰まっています。例えば、職業カードもタカラトミー様からオリジナルで作成する許可をいただき、「ピノ会社員」という、ピノを売るセールスマンの職業設定も登場します。ピノを食べながら“ピノ万長者”目指してください！
ピノ人生ゲームは、パッケージからパーツを切り出したり、特別なイベントが発生したりと、楽しさが満載の特別なボードゲームだ。家族や友だちとピノを食べながら、笑いと「しあわせ」をシェアするひとときを過ごしてみよう。「チョコアソート」、「いちごのアソート」ともに希望小売価格は650円(税別)で、全国各地のコンビニ・スーパーマーケット・一般小売店等で手に入る。
(C)1968,2025 Hasbro. All Rights Reserved.
(C) TOMY
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝平岡大和
