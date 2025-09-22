40・50代がシャレる“チェック柄”！ 【GU】真似するだけでOK！「こなれコーデ」

秋のワードローブにぜひ加えたい、チェック柄のアイテム。大人っぽくこなれた雰囲気を目指すなら、ショップスタッフのおしゃれなスタイリングを真似するのが近道かも。今回は、【GU（ジーユー）】のカジュアル過ぎないチェックシャツと、シックなチェックジャケットを着こなしたスタッフコーデをご紹介します。トレンド感のある大人の装いが気になる人は、ぜひチェックしてみて。

ゆとりのあるシルエットでこなれ感アップ

【GU】「ドルマンスリーブチェックシャツ」\2,490（税込）

たっぷりとした身幅とドルマンスリーブで、こなれ感のあるオーバーシルエットに仕上げたチェックシャツ。落ち着いたトーンの細かいチェック柄なので、子どもっぽくならず洗練された雰囲気で着こなせそうです。1枚でさらりと着るほか、カットソーにさっと羽織るだけで、秋のムードを先取りできそう。カラーは、季節感のあるオレンジとオリーブの2色展開。

デニム合わせはラフに着崩してシャレ見え

チェックシャツは思い切ってオーバーサイズで取り入れると、ぐっと垢抜けた雰囲気に。野暮ったく見せないポイントは、シルエットに動きをつけること。ボタンを広く開けて抜き襟にしつつ、フロントだけタックインすれば、抜け感が生まれてサマ見えが狙えます。インナーとジーンズは明るいカラーを選んで清潔感たっぷりに。シャツと同系色のボディバッグをプラスして、品良く仕上げます。

コーデを大人顔に格上げするダブルジャケット

【GU】「ダブルブレストチェックジャケット」\4,990（税込）

さっと羽織るだけで、コーデを大人っぽくクラスアップできそうなチェック柄ジャケット。すとんとしたシルエットが洗練された雰囲気を演出します。ジャストサイズで着ればクラシカルやきれいめに、サイズを上げればカジュアルにと、幅広い着こなしに合わせやすそう。こちらのジャケットにはセットアップ可能なボトムスとして、ワイドパンツやショートパンツもラインナップ。

ロングスカートを合わせてレディ & クールに

グレーのチェック柄ジャケットの落ち着いた雰囲気をいかして、ロング丈のフレアスカートをプラス。ジャケットのディテールが目線を引き上げ、バランスの取れた着こなしが叶っています。インナーは表面感のあるフェザー素材のトップスを投入。秋のムードを先取りしつつ、真面目な着こなしのアクセントに。華奢な黒小物を合わせてレディライクにまとめます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S