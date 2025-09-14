毎日食べるごはん、ちゃんとおいしく炊けていますか？ 「なんだか前より味が落ちたかも……」と思ったら、炊飯器の掃除不足が原因かもしれません。炊飯器の掃除で意見が分かれやすいのが、「内ぶた」を掃除する頻度。SNS上などでも「毎回洗う派」と「毎回は洗わない派」に分かれているようです。

「見た目がきれいなら毎回洗わなくてもOK」の人、多い？

内ぶたを「毎回は洗わない派」からは、「たまにしか洗ってない」「毎日取り外すのが面倒なんだよね」「あまり洗わない」「2〜3回に一度で十分じゃない？」「気が向いたら洗う」といった声があります。「見た目がきれいなら毎回洗わなくてもOK」と考える人は、比較的多いようですね。

しかし実は、内ぶたは炊飯器の性能を保つ大切な部品。メーカーも「毎回洗う」ことを推奨しています。「毎回洗う派」からは、「おいしいごはんを食べたいから必ず洗ってます」「毎回洗わないと、蒸気が固まって故障の原因になると思う」などの声が。中には「お釜やお皿は毎回洗うのに、内ぶただけ時々なんてあり得ない」「みんな毎回洗うものだと思ってた」など驚く声が聞かれたほか、「毎回洗わない人なんているの？」「時々しか洗わないとか無理…」とドン引きする人もいました。

ちなみに、炊飯器の製造販売を行うタイガー魔法瓶（大阪府門真市）の公式サイトでも、炊飯器の掃除方法やポイントが紹介されています。内ぶたや内釜はもちろんのこと、水蒸気がたまる部分もニオイやカビの原因になるため、「使うたびに掃除するのが望ましい」とされているようです。

とはいえ、取扱説明書に「毎回洗う」と書かれていても、「面倒でついサボってしまう」「見た目がそんなに汚れてなければ大丈夫でしょ」という声も少なくありません。さらに、毎日洗っている人からも「入り組んだ構造だから毎回手間には思ってる」「洗うのが嫌になって、土鍋で炊くようになった」といった声も寄せられていました。

おいしいごはんと炊飯器の寿命のためにも、内釜を含めて「毎回洗う」ことを習慣にしたいものですね。

炊飯器の「内ぶた」、あなたはごはんを炊くたびに毎回洗っていますか？ それとも……？