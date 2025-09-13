木村文乃、“300gロースのミルフィーユとんかつ”披露 「豪華な食卓」「美味しそう」と驚きの声
女優の木村文乃が12日、自身のインスタグラムを更新。豚ロース300gを使った手作りの“ミルフィーユとんかつ”を公開し、その豪華な食卓にファンから驚きの声が寄せられている。
【写真】見栄えも良くておいしそう！ 木村文乃お手製の“ミルフィーユとんかつ”
木村は「最近の久々ごはんでした」とつづり、豚ロースとチーズ、大葉を重ねた“ミルフィーユとんかつ”をメインにした食卓を披露。ほうれん草とシラスのおひたし、タコとわかめの酢味噌和え、レンコンの明太マヨ、なめこと三つ葉のおみそ汁など副菜も並び、彩り豊かな献立となっていた。
さらに子どものための「チビうさごはん」として、サーモンフライや胡麻ごはん、ブルーベリーやマスカットなどを盛り合わせたワンプレートメニューも紹介。栄養バランスの取れた愛情たっぷりの料理に、家庭的な一面がのぞいた。
木村は「冷蔵庫と冷凍庫を整理し始めていて、底の底から出てきた豚ロース300g。覚悟を決めて揚げきったら疲れ果ててお米を出すのを忘れていました」とユーモラスに振り返り、「次は膨らまないように揚げたいな」と料理への意欲も見せている。
投稿を見たファンからは「豪華な食卓」「美味しそう」「パーティーみたいな豪華な料理」「おしゃれを通り越して芸術ですね」といった声が相次ぎ、木村の手料理に驚きと称賛が集まっている。
引用：「木村文乃」インスタグラム（＠fuminokimura_official）
