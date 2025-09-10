Image: Apple

モチモチ触感なのか？

3年ぶりにアップデートされた、AirPods Pro 3。別言語をリアルタイムに翻訳できる機能は、まさにAppleがよく口にする魔法のような使い心地でしょうね。

でも、目に見える新機能の裏で、地味ながら「これ大きな変化なのでは？」と期待している要素があります。

それは、イヤーチップの変更です。

チップの構造変更＆種類アップ

従来のイヤーチップはシンプルなシリコン製でしたが、AirPods Pro 3のイヤーチップはフォーム材が注入されました。シリコン素材なのは変わらずですが、密度感がアップしてますね。

これにより遮音性が向上し、結果的にノイキャンの性能もアップ。AirPods Pro 2と比べて2倍ものノイキャン性能を実現しているそうです。初代AirPods Proとの比較では、4倍ものノイキャン性能だそうな！

また、同梱されるイヤーチップの数も、3個から5個にアップ。イヤホンはフィット感がとにかく重要だから、この変更は音質やノイキャン、それに落としにくさなど、多くの点に影響すると思いますよ。

イヤホンは、イヤピ（イヤーチップ）を変えるだけで音が変わるもの。特にAirPods Proはサードパーティのイヤーチップも豊富でしたから。新イヤーチップでのサウンド、気になるね〜。

