体の筋力が低下していく難病「筋ジストロフィー」と向き合う小澤綾子さん。体に違和感を覚えたのは小学4年生のころでした。（全3回中の1回）

【写真】走り方をからかわれたこともあったという小学校の運動会での1枚（14枚目/全15枚）

「人と違う私は恥ずかしい存在」と泣いていた

──「筋ジストロフィー」は、筋肉が徐々に衰え、筋力が低下していく難病です。小澤さんが、体に違和感を覚え始めたのはいつごろでしたか？

小澤さん：最初に違和感を覚えたのは小学4年生のころでした。「なんだか体を動かしにくいな」と感じるようになり、走るスピードも遅くなっていきました。体育の授業で1000メートルを走ったときも、自分だけ1周遅れになってしまうくらいのスピード感。自分では一生懸命走っているつもりでも、周りから見たら「歩いている」ように見えたようで、クラスメイトからは「ちゃんと走れよ」「サボるなよ」などと心ない言葉を向けられたこともありました。学校の先生からも「真面目に走りなさい」と言われたこともあり、「もっと頑張らなきゃ」と感じていました。

小学校の運動会。走り方をからかわれたこともあった

──「走る」という動作以外で、動きにくさは感じていましたか？

小澤さん：歩き方も独特でした。足の筋肉を補おうとすると、肩をゆするような歩き方になってしまうんです。同級生にからかわれることが多く、「変な歩き方がうつるから、こっちに来るな」と言われたことも。自分の歩き方や走るスピードについて、疑問を感じてはいましたが、それ以上に「ほかの人と違う」ということに恥ずかしさを感じていて。「人と違う私は、なんて恥ずかしい存在なんだろう」と、家に帰って布団の中で隠れて泣いていました。

── 症状について、両親に相談したことはありましたか？

小澤さん：親に心配をかけたくなかったので、体の違和感や、同級生からからかわれていることを相談したり、つらい気持ちを打ち明けることはしていませんでした。両親も「走るのが遅くてもいいんじゃない？」と、気にしていなかったようでした。

複数の病院で検査を受けるも「病気ではない」

── 病院で検査を受けたきっかけについて教えてください。

小澤さん：病院に行ったのは中学3年生のころでした。当時「高校を推薦で受けたい」と希望していたのですが、体育の成績だけすごく悪かったので、「なぜこんなに体育の成績だけ悪いのか、病院で調べてきてほしい」と先生に言われたんです。学校からの推薦書を作るのに「体育の成績だけ悪い理由」が必要だったんだと思います。先生から言われたことで、親にも堂々と「病院で診てもらいたい」と打ち明けることができ、受診することになりました。

── 病院に行ったことで、すぐに原因がわかったのでしょうか。

小澤さん：いいえ。地域の病院をあちこち回って診てもらったのですが、原因はわからないまま…。最終的には「筋肉量や運動機能は人それぞれ。個人差によるものだろう」と判断されました。私は「何かしらの病気なんだろう」と感じていたのですが、それを認めてもらえなかったことが悔しくて。涙を堪えることができず、初めて人前で泣いてしまいました。

その後、高校は推薦で入学することができましたが、「できること」が年々減っている感覚がありました。中学校では50メートルや100メートルなどの短距離も走りきることができなくなり、高校に入るといっさい走れなくなりました。体育の時間に周りからバカにされてつらかったのですが、「休んだら負けだ」と自分を律し、休まずに授業を受け続けていました。ただ、体育祭のときだけは、本当につらくて…。地域の人たちが、好奇の目で見ているなかで走らなければならず、生き地獄のような感覚でした。

20歳で初めて病名が明らかになって「ホッと」

家族と成人式の記念撮影。このころ、病名が明らかに

── その後、20歳で病名が明らかになったとのことですが…。

小澤さん：20歳になったとき、階段を自力で上ることが難しくなってしまい、「明らかにおかしい」と感じて、大学病院を受診しました。最初は整形外科を受診したのですが、そのときの先生に「遺伝子の病気かもしれないから、神経内科で診てもらってください」と言われました。神経内科で検査をして、ようやく「筋ジストロフィー」と言う病名が明らかになったんです。

── 病名を聞いたときの気持ちを教えてください。

小澤さん：「病気のせいだった。私が悪いわけじゃなかったんだ」と、ホッとしました。これまで、誰も私の体の異変を理解してくれなかったけれど、病院の先生が「病気です」と認めてくれたことで、これまでの自分を肯定できるような気持ちになりました。

私の心のつらさは、小学4年生から感じ続けてきた体の違和感を、誰からも認められず、理解してもらえないことでした。病気だと診断されるまで、10年の月日がかかりましたが、違和感の正体を解き明かすことができてよかったと感じています。

…

難病であることが判明した瞬間の気持ちを、「ホッとした」と話してくれた小澤さん。しかし次第に気持ちが落ち込み、将来に強い不安を抱くように。そんな小澤さんに、前を向く力を与えてくれたのが、病院のリハビリの先生の厳しい言葉だったそうです。その言葉に奮起したことで前向きに生きられるようになっていきます。現在は、IT企業で人事部に所属して働いているそうです。



取材・文／佐藤有香 写真提供／小澤綾子