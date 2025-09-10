「こういう人、本当にいるよね…」子ども会の“強制”勧誘を断ったら、偏見まみれの会長からの一方的な宣告｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第2話をごらんください。

主人公・山吹さんは、子ども会役員の仕事である児童宅へ訪問して入会の勧誘することを「無駄だから行かない」と言ったひとりの役員の言葉に「そういう選択肢もあるんだ」と感心します。 結局、1件も入会を希望する人はおらず、会長・べき子さんに報告すると、彼女は驚くようなことを言い出し、山吹さんは困惑します…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

初めての役員会。重苦しい雰囲気のまま、終わってしまいました。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

役員会の帰り道、他の役員に声をかけたところ、「勧誘には行かない」とキッパリ言われてしまいました。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

たしかに、一度、子ども会への入会を断っているお宅へ、再び勧誘へ行くのはお互いにとってストレスですね。これを聞いた、山吹さんは…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

結局、山吹さんは一軒一軒、入会を希望しないお宅へ勧誘へ行きます。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

再度、勧誘へ行ったものの、成果はあげられなかったようですね。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

入会者が増えなかったのは残念ですが、マンション居住者＝非常識というのは、驚きの発言ですね。会長・べき子さんの発言に、山吹さんは驚きを隠せません。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

べき子さんが言うように、マンションに住んでいる人はほんとうに非常識でしょうか？子ども会に入会する・しないは自由に選択できるはずですね。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

記事作成: akino

