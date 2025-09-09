¶¶¹¬É×¤µ¤óÄÌÌë¤ËÂçÊª¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡É»²Îó¤ÇÂçº®Íð¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡ÖËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¹ðÇò¤·ÊªµÄ
¡¡4Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á82ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¡Ê¤Ï¤·¡¦¤æ¤¤ª¡¢ËÜÌ¾¹¬ÃË¡á¤æ¤¤ª¡Ë¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤¬9Æü¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤ÎÌµÎÌ»³Ñ£ÄÌ±¡¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£È·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¡Ê78¡Ë¤ä¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡Ö¸æ»°²È¡×¤ÎÌÁÍ§¡¦½®ÌÚ°ìÉ×¡Ê80¡Ë¤Ê¤ÉÃøÌ¾¿Í¤¬»²Îó¤¹¤ëÃæ¡¢¤È¤¢¤ëÂçÊª¤Î¡È¥Ë¥»¥â¥Î¡É¤ÎÅÐ¾ì¤Ç²ñ¾ì¤¬º®Íð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈÌ¤Î»²Îó¼Ô¤âÂ³¡¹¤ÈË¬¤ì¤ëÃæ¡¢¶âÈ±¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿EXILE¡¡ATSUSHI¤È¤ß¤é¤ì¤ë»Ñ¤â¡£½®ÌÚ¡¢È·»³»á¡¢¶ÓÌîÃ¶¡¢»³ÆâØª²ð¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤ÈÂçÊª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸À¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤ATSUSHI¤Î»²Îó¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ATSUSHI¤È¸«¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍè¤Æ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¶¶¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Æ¸ò¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»²Îó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤ÎRYO¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¡£ËÜ¿Í¤òÁõ¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¸í²ò¤·¤¿µ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤â¡£RYO¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢ºØ¾ì¤ÇATSUSHI¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÊóÆ»¿Ø´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´ª°ã¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏEXILE¡¡ATSUSHI¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¡EXILE¡¡ATSUSHI¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎRYO¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£