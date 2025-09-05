¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÂº¤¤¡ÄÃº¼£Ïº¡õÇ©Æ¦»Ò¤Î¾Ð´é¡õ¥¥ç¥È¥ó´é¡¡ufotable¸ø¼°³¨¤ËÈ¿¶Á¡ÖÍÄ¤¤¡Á¡×¡Ö·»Ëå°¦¤¬¤Þ¤¿¹¥¤¡×
¡¡·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ufotable¤Î¸ø¼°X¤ÇÃº¼£Ïº¡õÇ©Æ¦»Ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¾Ð´é¤ÎÃº¼£Ïº¤È¥¥ç¥È¥ó´é¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¥ç¥È¥ó´é¡ªÃº¼£Ïº¡õÇ©Æ¦»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¿ô¡¹¤Î»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿º£¤Î2¿Í¤À¤¬¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬»Ä¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍÄ¤¤¡Á²Ä°¦¤¤¡Á¤³¤Îº¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Èí÷¤·¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤«¡×¡Ö¤³¤Î·»Ëå°¦¤¬¤Þ¤¿¹¥¤¡¡Ãº¼£Ïº¤¯¤ó¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Ê»þ¤Ï²ÈÂ²¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡£¤½¤³¤Çµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÃçÎÉ¤·ãÞÌç·»Ëå¡ª¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¤§¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
