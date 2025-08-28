辻希美「余裕で10キロとか太る」妊娠中の体重管理の難しさを語る「食べてる量も…」

8月26日、先日第5子出産を発表した辻希美が、自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。妊娠中の体重や食事事情について語った。

出産前に撮影されたという今回の動画では、辻が臨月のママ友とランチを食べながら、さまざまなトークをする様子を公開。

この中で、辻は、Uber Eatsで自身とママ友用にロコモコを1つずつ、そして2人で分け合って食べる用にタコライスを1つ注文したことを明かして笑いつつ、「もうすぐ（出産が）終わるからね、うちらね。ラストスパートできっとね、赤ちゃんも大きくなってる時ですし」「無駄に汗かくしさ、カロリーも必要としてるんだと思う」と話した。

また、ママ友から、「なんか妊婦って息してるだけで太りません？」と言われると、「わかる！空気でね！空気ってカロリーあるのかな？みたいな。食べてる量も、言うてもそんなに爆食いしてるかって言ったらそうでもないのに。普通に余裕で10キロとか太るじゃん？」「産んだ後さ、体重計乗ってもさ、2〜3キロしか減ってなくない？」とぼやいていた。