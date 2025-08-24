手に取ったら驚いた！重くてかさばるのが当たり前…って思ってた100均のケース

よくあるメガネケースって、かさばったり重さがある印象。持ち運ぶのにちょっと抵抗がある方も多いのではないでしょうか。なにかいいものないかな〜とダイソーに訪れると、コスパ抜群のメガネケースを発見。しかも軽さも形状も申し分ない作りで感動しました。見かけたら即買い推奨！早速チェックしていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：メガネ拭き付メガネケース

価格：￥220（税込）

サイズ：16cm×6.4cm×3.2cm

販売ショップ：ダイソー

コスパ良すぎ！ダイソーの眼鏡グッズ売り場が潤っています♡

ダイソーをパトロールしていると、眼鏡グッズ売り場で使いやすそうな眼鏡ケースを発見。しかも、眼鏡拭きまで付いてくるとのことで、お得すぎて迷わず購入しました。

商品名は『メガネ拭き付メガネケース』。お値段は￥220（税込）。レザーのような、シボ感のある素材が高見えします。また、大人も使いやすい、ブラックカラーのシンプルなデザインがGOODです。

ケースを横から見てみると、しずくのような形になっています。メガネの形に合う、無駄のない形状がポイントです。

また、ケースを手に取ってみて驚いたのが、その軽さ！メガネケースって、重たくてかさばるものだと思っていたので…売り場で感動しました。こちらはハードタイプなのにとても軽量で、コンパクトな作りも魅力的。プチプラなので気兼ねなく使えるのも◎持ち運びにぴったりな商品だと思います。

買わない理由がない！ダイソーの『メガネ拭き付メガネケース』

手持ちのメガネを入れてみるとこんな感じに。ケースが眼鏡の形や、厚みに合った設計になっていて好感触。100均のアイテムとは思えないクオリティです。

メガネ拭きも問題なく使用できます。やっぱり、普通のハンカチよりキレイになる気がしますね。出先や旅行先でも使いやすいので、カバンに忍ばせておきたいアイテムです。

今回はダイソーの『メガネ拭き付メガネケース』をご紹介しました。

メガネ派さん必見のコスパ抜群なメガネグッズ。今の時期は、サングラスを使う方も多くいらっしゃると思うので、サイズが合えば十分に使えるアイテムだと思います。

お得にGETするならダイソー一択！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。