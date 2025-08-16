¥Þ¥óU¡¢º£²Æ¤ÎMF¥Ð¥ì¥Ð³ÍÆÀ¤òÃÇÇ°¤«¡Ä¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¡È¥«¥¤¥»¥Éµé¡É¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá¡©
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½MF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¤Î³ÍÆÀ¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£15Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç15°Ì¤ÎÀã¿«¤ËÇ³¤¨¤ë¡ÈÀÖ¤¤°Ëâ¡É¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂç¶â¤òÅê¤¸¤Æ¹¶·â¿Ø¤òºþ¿·¡£¤µ¤é¤ËÃæÈ×¤ÎÊä¶¯¤â²èºö¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤Î¼çÍ×¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ì¥Ð¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥Ð¥ì¥Ð¤È¤Î·ÀÌó¤ò2028Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤ÊÌÏÍÍ¡£ºÇÄã¤Ç¤â¤¢¤È1Ç¯¤ÏÆ±Áª¼ê¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥Ð¥ì¥Ð¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÇÄã¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½MF¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤Î1²¯1500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó229²¯±ß¡ËÁ°¸å¤Î°ÜÀÒ¶â¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤Î¤¢¤ë¶â³Û¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤¹¤°¤Î·ÀÌó¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤È¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥ì¥Ð¼«¿È¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¡Ù¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß21ºÐ¤Î¥Ð¥ì¥Ð¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥ê¡¼¥ë¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë²ÃÆþ¡£¥«¥¤¥»¥É¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤è¤ë·ê¤òËä¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»77»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç15°Ì¤ÎÀã¿«¤ËÇ³¤¨¤ë¡ÈÀÖ¤¤°Ëâ¡É¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂç¶â¤òÅê¤¸¤Æ¹¶·â¿Ø¤òºþ¿·¡£¤µ¤é¤ËÃæÈ×¤ÎÊä¶¯¤â²èºö¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤Î¼çÍ×¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ì¥Ð¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥Ð¥ì¥Ð¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÇÄã¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½MF¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤Î1²¯1500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó229²¯±ß¡ËÁ°¸å¤Î°ÜÀÒ¶â¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤Î¤¢¤ë¶â³Û¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤¹¤°¤Î·ÀÌó¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤È¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥ì¥Ð¼«¿È¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¡Ù¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß21ºÐ¤Î¥Ð¥ì¥Ð¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥ê¡¼¥ë¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë²ÃÆþ¡£¥«¥¤¥»¥É¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤è¤ë·ê¤òËä¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»77»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£