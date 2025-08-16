¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¡ÊÂçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è¡Ë¥¦¥¤¥ó¥°´Û9³¬ºÅ²ñ¾ì¤Ç¸½ºß¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥àËüÇî¡Ö¤¢¤¤¤Ñ¤¯ in ¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥àÉ¾ÏÀ²È¡¦¥¢¥¤¥¹¥Þ¥óÊ¡Î±¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥¢¥¤¥¹¥Þ¥Ë¥¢¶¨²ñ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¤Ç¤Ï2017¡ÊÊ¿À®29¡ËÇ¯¤«¤é³«¤«¤ì¡¢º£²ó¤¬7²óÌÜ¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï8¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¤ò¼Â±éÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢160¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£

¥¢¥¤¥¹¥Þ¥óÊ¡Î±¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤â¤Î¤ÏÁá¤á¤ËÍè¤Ê¤¤¤ÈÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤¬¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤âËÍ¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£

³«ºÅ»þ´Ö¤Ï10»þ～20»þ¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï17»þÊÄ¾ì¡Ë¡£8·î18Æü¤Þ¤Ç¡£

Âçºå¡¦Ä¹µï¿¢Êª±à¤Ç¥Ò¥Þ¥ï¥ê¸«º¢

 Âçºå¤Ç¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Òー¥íー¥ºEXPO¡×¡¡¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤â

 ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Òー¥íー¥ºEXPO¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¶áÆ£ðóÍø¤µ¤óÅÐ¾ì

