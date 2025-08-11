¡ÖµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤È¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤ä¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×µð¿Í¤Ë´°Éõ¾¡Íø¡¢4°ÌÉâ¾å¤ÎÎ¢¤Ç¸÷¤Ã¤¿ÃæÆü22ºÐÆâÌî¼ê¤Îüþ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼üþ¤ò¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤âÀä»¿¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÅÚÅÄ¤Ï¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÃæÆü¤Ï8·î11Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë2¡Ý0¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¥¦¥ó¥Ù¥ë¥È¡¦¥á¥Ò¥¢¤Ï5²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£Áö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¡¢5²ó¤ÏÌ£Êý¼ººö¤ÇÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤â¾·¤¯¤âÂåÂÇ¤Î¹Ó´¬Íª¤ò¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤âÀä»¿¡ªÅÚÅÄÎ¶¶õ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¼éÈ÷¥·¡¼¥ó
¡¡ÂÇÀþ¤Ï4²ó¤ËºÙÀîÀ®Ìé¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡¢5²ó¤Ë»³ËÜÂÙ´²¤¬3¹æ¥½¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¶Ïº¹¤Î¾¡Íø¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ø¤¤¼éÈ÷¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º¸Íã¤ò¼é¤ëºÙÀî¤Ï0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿3²óÎ¢¡¢Æó»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿´Ý²Â¹À¤Îº¸ÍãÀþ¤ÎÈ´¤±¤ì¤ÐÄ¹ÂÇ¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¥¢¥¦¥È¤Ë¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿6²ó¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÍ··â¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÅÚÅÄÎ¶¶õ¤Î¹¥¼é¤â¸÷¤Ã¤¿¡£¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤«¤é¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¼éÈ÷¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÚÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤âËÜÎÎÈ¯´ø¡£
¡¡7²óÀèÆ¬¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤ÎÂÇµå¤ÏÍ··â¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ØÈô¤Ö¤â¡¢ÁÇÁá¤¯µÕ¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÊáµå¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ°ìÎÝ¤Ø¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁ÷µå¡£¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼éÈ÷¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡ØBSÆü¥Æ¥ì¡Ù¤ÇÃæ·Ñ²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÃæÆüOB¤Î»³ËÜ¾»»á¤â¡ÖµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤È¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤ä¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤¹»ÑÀª¤âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÅÄ¤Ï8²óÀèÆ¬¤ÎÌçÏÆÀ¿¤ÎÍ··â¤Ø¤Î±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤Ð¤¤¤Æ¥¢¥¦¥È¤È¤·¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï5Åê¼ê¤Ë¤è¤ë´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Çµð¿Í¤Ë¾¡Íø¡¢¼é¸î¿À¤Î¾¾»³¿¸Ìé¤Ë30¥»¡¼¥Ö¤¬µÏ¿¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Åç¤ò¾¡Î¨¤Ç¾å²ó¤ê4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£