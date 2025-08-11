この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが、自身のYouTubeチャンネルで「【山岡家】期間限定のスタミナもつ醤油ラーメンを食べてみたらニンニクガッツリすぎた！ニンニクももつもマシマシで最高に美味しすぎて朝から記憶を飛ばして大優勝した爆食女【大食い】」と題した動画を公開。動画では、山岡家の期間限定ラーメンを“爆食”し、その感動や味わいについて熱く語った。



山崎さんは動画冒頭、「巨大マヨを手に入れてテンション最高潮のマヨラー、山崎ナナです」と笑顔で自己紹介。訪れた山岡家では、「今日は、スタミナモツ。半ライスセットにします」とメニューを選び、「今回は期間限定のモツラーメン頼みました。これは絶対美味しい」と期待を寄せた。



「山岡屋には何度も通ってるけど、モツラーメンは初体験。期待大です」と興奮気味に語ると、一口目からそのインパクトに驚きを隠せなかったようで、「美味しい。結構、ニンニク効いてる。スタミナの味がする」「とにかく、ニンニクの香りがすごい」と独自の見解を披露。具はモツ、ニラ、キャベツ、ごぼうに加え、別添えのコロチャーやネギ、海苔とトッピングも豪華で、山崎さんの「安定のトッピング、めちゃめちゃつけてくれる山岡屋」というコメントに、山岡家ファンらしさがにじむ。



お気に入りは特に太麺。「この太麺が食べたかった」とし、「奈々さんのおすすめは、麺はため注文」と語る点もグルメYouTuberならでは。「めっちゃ辛い。タカノツメか。ニンニクの辛味とタカノツメの辛味がダブルで、これはパンチが強い」と、ただのスタミナ系ラーメンではない“刺激”的な辛味に言及。



おかずとしても活躍するモツは「たっぷり入ったモツのコロチャーにも負けない存在感」「弾力。わぁ、めっちゃ美味しい」と絶賛。ライスにおつゆをかけた“モツライス”や、クーポンで無料ゲットした大判海苔で巻いて堪能する様子も詳細にレポート。さらに「山岡屋のスターコロチャーとニュースターのモツが手を組んだら、もう誰にも止められません」と、オリジナリティあふれる比較で具材の魅力を紹介。



「劇的な唐辛子、ニンニク、ニラとクリーミーな豚骨醤油が織りなす深い味わい。たまりません」「山岡屋の期間限定外れないな」と締めの感想を語り、最後は「今回はモツが主役だけど、やっぱり山岡屋といえば、肉々しいコロチャーですよね」「スタミナワックスでした。もつもいっぱい入ってたんで、めちゃめちゃお得感ありました」と満足感をにじませた。



動画は「次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ」と締めくくられており、山崎さんならではの明るくテンポある“爆食レビュー”が多くの視聴者に元気を届ける内容となっていた。