この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「乳がん予防にも！バストケアで顔色もアップ」と驚きの効果を強調

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネルで公開された『胸の形が綺麗になる！セルフバストケア法！Asherahメソッド健康法』で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自宅で手軽にできるバストケア方法を詳しく解説した。片岡さんは「美容整形いらずの骨格矯正師、ベリーダンサー、インストラクター」としても活動しており、今回は胸の形を美しく整えるだけでなく、乳がん予防や顔色アップにも効果が期待できるセルフケアのポイントを公開した。



冒頭で片岡さんは、「これをやると乳がんの予防だったりとか、あとは、形がアンダーからちょっと上に上がるような形がきれいになる、ここの循環がよくなることで顔色もよくなるっていう利点がある」と語り、バストケアの重要性を強調。「お風呂の中などで、5分もかからずできる手軽さ」もポイントだ。



ケアの手順として、まず「アンダーの部分をなるべくつぶさないように、谷間を意識して胸を持ち上げる」「片方ずつ、下からポイポイと持ち上げるイメージで10回程度」行うことを指南。さらに「脇肉を胸に寄せるように優しく引っ張りながら、谷間を作る動き」や、「円を描くように胸をなでるケア」も紹介。「触っている感じもベタッと触ってあげる感じで、優しく優しくやってください。だんだん胸がホワホワ柔らかくなってくるのが分かる」とコツを語った。



また、「胸の硬さが気になる人には、大胸筋や脇の部分を鎖骨に向かって優しく引っ張り上げて柔らかくする」テクニックも伝授。「両胸が終わったら鎖骨の下を肩に向かってなでると、首まわりがホワホワと温かくなる」とアドバイスした。



動画の締めくくりで「全部やっても5分もかからないので、毎日の習慣にしてあげて。乳がん予防にもなるし、顔色もよくなるし、胸もきれいになるので、ぜひ試してみてください」とリスナーにメッセージ。「お胸がホワホワと柔らかく、バストトップがもっとちゃんと上に上がってるよっていう状態を続けてもらえると」と理想的な変化を呼びかけ、動画を締めくくった。