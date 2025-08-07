ÎáÏÂ¤ÎÎø¥ê¥¢¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ÎË¡Â§¤Ï¡ÈËü¥Ð¥º¡É¤¹¤ë´Ø·¸À¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤Ë¤¢¤ê¡©¡¡¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤ÎÎã¤«¤é¹Í¤¨¤ë
¡¡7·îË¿Æü¡£1»þ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¼èºà¤ÎºÇ½ª³ÎÇ§¤ò¤¹¤Ù¤¯¡¢¸î¹ñ»û¤È¹¾¸ÍÀî¶¶¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¥Á¥§ー¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£Ê¿ÆüÍ¼Êý¤Î¿Í¤â¤Þ¤Ð¤é¤ÊÅ¹Æâ¤Ç¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤ë20Âå¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤ÎÃË½÷¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤Î´ü´Ö¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤ò³«¤±¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ç¤°¤À¤ê¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢É®¼Ô¤Î¼ª¤ò¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤ò³«¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢¡È¤â¤ó¤¿¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¡©¡×¡£
¡¡¡È¤â¤ó¤¿¡É¤È¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢º£Ç¯½é²Æ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¥óÊÔ¡Ù¡ÊABEMA¡¿°Ê²¼¡§º£Æü¹¥¤¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¡á¤â¤ó¤¿¡ÊMONTA¡Ë¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¼ª¤«¤é¸ý¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È7¸Ä¤â¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤¿Èà¤À¤¬¡¢Â¿¤«¤é¤º¤È¤âTikTok¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡È¤â¤ó¤¿³¦·¨¡É¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤ä¡¢Èà¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿TikTok¤Î»£±Æ¼êË¡¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï2020Ç¯½ÕÊüÁ÷¤Î¡ØÀÄ¤¤½ÕÊÔ¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¤òÌó5Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤êÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤Ï°ìÄê¤Î¥¥ã¥º¥à¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆü¾ï¤ÎÏÃÂê¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤¬¼ã¼Ô¤Î½¸¤¦½ÂÃ«¤ä¸¶½É¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Û¤É¶Ã¤¯É¬Í×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤Î¤Ï¸î¹ñ»û¤È¹¾¸ÍÀî¶¶¤Î´Ö¡£¤Ê¤ó¤È¤âÀäÌ¯¤Ç¡¢¿®Íê¤¬ÃÖ¤±¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ø¥Ï¥ï¥¤ÊÔ¡Ù¡Ø¥°¥¢¥àÊÔ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ºî¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿2019Ç¯ÅÙ¤Ç¤â¡¢¤ë¤ë¡Ê¼Â·§ÎÜÎ°¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØÌª´»ÊÔ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¹â¹»À¸¤òÇÚ½Ð¤·¤¿2021Ç¯ÅÙ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡¢¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤»¤«¤¤¤Î¡ÈÄã¿ÈÄ¹¹¥¤¡É¡¢¤ê¤¯¤Î»¨¤Ê»Í¼Î¸ÞÆþ¡Ä¡Ä¸ÄÀË¤«¤Ê¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡Ù¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤¤¤ÞÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¤äTikTok¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤äÀÚ¤êÈ´¤±ÇÁü¡£¤½¤³¤«¤éÅ¾¤¸¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤é¤ÎÈ¯¸À¤ò²»¸»²½¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤¬Áí¤¸¤ÆÃ»´ü´Ö¤Ç¥ßー¥à¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¿Í¤Îêî¤Ç¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤â¤¢¤ê¡¢Âç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÂ¸ºß¤ò¹¤á¤ë¾å¤Ç¡¢³Î¤«¤Ê¹×¸¥¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÆ±¤¸¤¯ABEMA¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍËÌë10»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡Ù¡Ê°Ê²¼¡§¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¤ËÂÐ¾Ý¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¹â¹»À¸¤¬¥Ô¥å¥¢¤Ç´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬ËÜÇ½¤Ë½¾¤¤¡¢°Û¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤Ç°ÛÀ¤òËÝÏ®¤·¡¢µÕ¤ËËÝÏ®¤â¤µ¤ì¤ë¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢½÷¿´¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡È¼º¸À¥Ë¥¡É¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¾ÜºÙ¤³¤½³ä°¦¤¹¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¤Ç¤Ï¡¢SHUN¡Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò·Ð±Ä¡Ë¤¬¤½¤ÎÌò¤òÃ´Åö¡ÊÊÌ¤Ë¡¢Ã´Åö¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡Ë¡£Èà¤¬ÅÙ½Å¤Ê¤ë¼º¸À¤ò¤·¤¿Áê¼ê¡á¤µ¤æ¤ê¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¤È¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¼º¸À¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤¹¤é¿Í´ÖÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ï¾ÚÌÀºÑ¤ß¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤½¤ÎÌò¤Ë¤»¤«¤¤¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¡Ë¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£
¡¡Èà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï1ÏÃ¤«¤éÁá¡¹¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢¤é¤ë¤à¡Ê¥á¥¤¥¯¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¡Ë¤È¤Î½é2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈà½÷¤ÎÇò¤¤»õ¤ò¸«¤Æ¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö½µ10¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤ë¡©¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÀÚ¤ê¹þ¤ß¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¾Ð¤¤¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤¬¹â¿ÈÄ¹¤Ê½÷»Ò6Ì¾¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ºÝ¡¢¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤¿Í¡×¤È¼º¸À¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢½÷»Ò¿Ø¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¯¡¢¤½¤Î°ìÅÀ¤Î¤ß¤ÇÎ¹¤Î³«Ëë»þ¤«¤é¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿AN¡Ê¡Ønuts¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò¡¢¼ÀÉ÷¤Î¤´¤È¤¯2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»þ¤È¾ì¹ç¤ÇÁª¤Ð¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î°ì·ï¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Î½÷»Ò¿ØÁ´°÷¤¬ÈùÌ¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¤¦¤Á¤éÁ´°÷¡¢¹â¿ÈÄ¹¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«°à¤¨¤¿¡×¡Ö¼º¸À¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿´¶¡×¤È¡¢¤»¤«¤¤¤Ø¤Î¿®Íê¥²ー¥¸¤¬ÉÃÂ®¤Ç¥¬¥¿Íî¤Á¤È¤Ê¤ë¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢AN¤¬150cm¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤é¤ë¤à¤Ï168cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¡Ë¡£µÕ¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤éÁ´°÷¡¢¹â¿ÈÄ¹¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤¨¤ë½÷»Ò¤ÎÊý¤¬ÄÁ¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¤à¤·¤í¥¯ー¥ë¤È¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤Ï¤È¤â¤¢¤ì»ëÄ°¼Ô¤¬¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ABEMAÆâ¤ÎÈÖÁÈÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åµ¤Î¤Û¤«¡¢¤·¤ó¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ë¡ß¥Õ¥£ー¥Ê¡Ê¥Õ¥é¥À¥ó¥µー¡Ë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÍÛ¥¥ã¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤¬¿¥¤ê¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Èà½÷¤Î¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤ÎË¤«¤µ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤Þ¤¿¡¢¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ê¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥Àー¡Ë¡ß¥Õ¥£ー¥Ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ¤äÈ¯¸À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢X¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇÂç4Ëç¤Þ¤Ç¤Çµ¯¾µÅ¾·ë¤òÉÁ¤ÀÚ¤ë¤³¤È¡Ê¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¼ç¤Î°ì¸À¥³¥á¥ó¥È¤âÃ¼Åª¤«¤ÄÅª³Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¤è¤¤¡Ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÊª¸ì¤ÎËÜ¶Ú¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢1～2ËçÄøÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Âç´îÍø¤Î¤è¤¦¤Ë¥Í¥¿²èÁü¤È¤·¤ÆÈÆÍÑÀ¹â¤¯»È¤¨¤ë¤«¡£Â¾Êý¡¢TikTok¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÁÆ¬¤ÎÌó3ÉÃ¤Û¤É¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÏ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤¤¤Þ¤ä¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±ÇÁüÆâ¤Ç¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¡Ê¤¤¤ï¤Ð¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¡Ë¤òÂè°ì¤ËÆþ¤ì¹þ¤ß¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÎ®¤¹ÊÔ½¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê²èÁü¤Ç¤â±ÇÁü¤Ç¤â¡¢ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤ë¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¤½¤·¤Æ¥ïー¥É¥»¥ó¥¹¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤è¤µ¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¤½¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Ëç¿ô¤ä»þ´Ö¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¡Ä¡Ä¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡È½ÖÈ¯ÎÏ¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£¡È¤â¤ó¤Ò¤Ê¡É¤ÏABEMA¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿ーー¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Ï¥Ñ¥ê¡×¤Ê¤ÉÌ¾¾ìÌÌ¤òÄÉ²±
¡¡¤¤¤è¤¤¤èËÁÆ¬¤ÎÏÃ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¡È½ÖÈ¯ÎÏ¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤ó¤¿¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤¬Î¹¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÅÓ¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡È¤ª¤Ò¤ÊÍÍ¡É¤³¤È¡¢¤Ò¤Ê¡ÊÄ¹ÉÍ¹Æà¡Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¸«»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ç¤â¿ÍÌÜ¤ò¼æ¤¡¢¤â¤ó¤¿¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈ±¤òµÕÎ©¤Æ¤¿´ñÈ´¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¤Ò¤ÊÛ©¤¯¡¢¥È¥²¥È¥²¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ë¡£°ìÊý¤Î¤Ò¤Ê¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥í¥óÊÔ¡ÙÅö»þ¤ÏÃ¸¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥°¥ìー¤Î¥»ー¥éーÉþ¤Ë¡¢Âç¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤ò¡£Ä¾Á°¤Î¡Ø¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ·ÑÂ³¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¡Ù´Þ¤á¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿À®¤Î¹â¹»À¸É÷¡Ê¶ÍÃ«ÈþÎè¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÏËÜ¿ÍÃÌ¡Ë¤È¡¢½ç¤Ë¼·ÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¸ø¼°Instagram¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¥«ー¥É¤Ç¡ÖÈþ¿Í·Ï¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢SNS¤òÂç¤¤¤ËÆø¤ï¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¼¡¡¹¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡È¸ìÏ¿¡É¤Ç¤¢¤ë¡£ÂåÉ½Îã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢2³¬·ú¤Æ¤ÎÀÖ¤¤¥Ð¥¹¤«¤é¥Ï¥í¥ó¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤ó¤¿¤¬È¯¤·¤¿¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Î¤µ¡¢¶á¤¯¹Ô¤¯¤ä¤Ä¤Í¡×¡£¤¿¤·¤«¤ËÄ¾Á°¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤âÀÖ¤¤2³¬·ú¤Æ¤Î¥Ð¥¹¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ò¤Ê¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¡¢¥Ñ¥ê¤À¤è¡×¤ÈÄûÀµ¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÂç¥Ð¥º¤Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2ÏÃ¤Ç¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¤â¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ð¥º¤òÍ¶¤¦¥Ïー¥É¥ë¤³¤½²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÊ¸Ì®¤òÎ¥¤ì¤ÆÊÒÊý¤¬¤â¤¦ÊÒÊý¤Î´Ö°ã¤¤¤òÀµ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¥Ð¥º¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢°ì»þ´ü¤Ï¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ò¥¹¥¯¥íー¥ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤ó¤¿¤¬¤Ò¤Ê¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤µ¤¨´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤â¤ó¤¿¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤á¤¤¡ÊÅ·µÜ²êÍ£¡Ë¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡ÖÃ¯¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡×¤ä¡¢¤Ò¤Ê¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤´Ö°ã¤¤¤«¤éÈ¯¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ö¤Ç¥é¥Ö¡×¡£¤Ò¤Ê¤ÎÅÁÀâ¤òµó¤²¤ì¤ÐËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¯¡ÖÎ¾¼ê¤ËÃË¤Çー¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ò¤Ê¡©¡¡¤ä¤Ã¤¿ー¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡©¡×¡Ö¡Ê»ä¤ÈÏÃ¤»¤Æ¡Ë¸÷±É¡©¡×¡Ö¡Ê¿ÍÀ¸¤Çµã¤¯¤Î¤Ï2²óÌÜ¤Ç¡¢1²óÌÜ¤Ï¡Ë¥Ñ¥Ñ¤Ë¥Ð¥«¤ÇÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤¡×¡Ö¡Ê»ý»²¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤òËËÄ¥¤Ã¤Æ¡Ë¤Ê¤ó¤«´Å¤Ã¤¿¤ë¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¡£
¡¡ËÜ¹ÆÃæÈ×¤Ë¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È4Ëç¡¢TikTok¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤ÎÌó3ÉÃ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤À¤Èµ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤À¤±ÄûÀµ¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤ó¤¿¡ß¤Ò¤Ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤ä²èÁü1Ëç¤Ç¤â¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤¦¡¢¡È½ÖÈ¯ÎÏ¡É¤Î¸¢²½¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ï¥í¥óÊÔ¡ÙÊüÁ÷Åö»þ¡¢°ìÂÎ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤¬¥Ð¥º¤ê¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¤é¡£Èà¤é¤Ï¥µ¥¸¥§¥¹¥È¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ê¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¥Õ¥©¥íー¡¿¥¢¥ó¥Õ¥©¥íー¤Î¹ñ¶¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤¯¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¡¢²æ¡¹¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²¥¤ê¹þ¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤µá¿´ÎÏ¤ä±Æ¶ÁÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤Ò¤Ê¤¬»ý¤Ä¡¢·ùÌ£¤Î¤Ê¤¤°ì´Ó¤·¤¿¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î¹â¤µ¤Ë¤â¤ó¤¿¤¬¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤ÌÜÀþ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÁê¼ê¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¸ÀÍÕÁª¤Ó¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£°ìÉô¡¢Îø°¦¤È¤¤¤¦ËÜ¶Ú¤«¤é³°¤ì¤¿ÉôÊ¬¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÃ¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Õ¤¿¤ê¤¬Â·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ä´Ø·¸À¤¬»Ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½¾Íè¤Ï¥êー¥Á¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Ë¤â¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¾Úµò¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥Ï¥í¥óÊÔ¡Ù¤Ï¡¢²áµî¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Øº£Æü¹¥¤¡ÙÁ´¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½µ´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£Æ±»þ¤Ë¡¢2016Ç¯¤ÎABEMA³«¶É°Ê¹ß¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ±¶É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤±¤ë½µ´Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ç¤âºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÎÇ»¤µ¤«¤é¡ØÇØ»éÊÔ¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¤Þ¤¿Î³Â·¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤¬¡£
¡¡¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤È¤â¡¢Á°Äó¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¼«ÂÎ¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÈÎø¥ê¥¢¡É¤âµÍ¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡È¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤ÎÆü¾ï¤Ç¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢³Ø¹»¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡¢²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤äÆ±Î½¤È°ì½ï¡£¤½¤Î´Ä¶¤Ë¡¢Ã¯¤¬¤¤¤ë¤«¡£¤³¤Î²Æ¡¢Î¾ÈÖÁÈ¤È¤â¡ÈºÍÇ½¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥â¥Æ¤È½ÖÈ¯ÎÏ¤Î½ÂÂÚ¤Ç¡¢²æ¡¹¤â»×¤ï¤ºÀÚ¤êÈ´¤¥Ý¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë2025Ç¯8·î¡£¡È¿´°Â¤é¤«¤Ê¤ê¡É¤È¤«¡¢ÆÝµ¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¢¨1¡§2025Ç¯7·î14Æü～7·î20Æü¤Î1½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¥óÊÔ¡Ù¤ò»ëÄ°¤·¤¿¿Í¿ô¡ÊÈï¤ê´Þ¤Þ¤º¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÆÃÈÖ¤ò½ü¤¯¡¢¥·¥êー¥ºÊüÁ÷¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹â»ëÄ°¼Ô¿ô¤òµÏ¿¡£
¢£¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×Ëè½µÌÚÍËÌë10»þ¤«¤é¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁÊüÁ÷¡¢¸½ºßÁ´ÏÃÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ÃæÇÛ¿®URL¡§https://abema.tv/video/title/90-1887