¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥·¥ã¥È¥Ê¡¼¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥È¥«¡¼¡¦¥¢¥À¥à30¡Ù¤òNetflix¤¬¥ê¥Ö¡¼¥È¡ª
1980Ç¯Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥È¥«¡¼¡¦¥¢¥À¥à30¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§T.J. Hooker¡Ë¤Î¸¢Íø¤òNetflix¤¬³ÍÆÀ¤·¡¢Ä¹ÊÔ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë´ë²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆDeadline¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
2025年は、「SUPERNARUTAL スーパーナチュラル …
NetflixÈÇ¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¡ª
Netflix¤Ë¤è¤ë±Ç²èÈÇ¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥·¥ã¥È¥Ê¡¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Ý¥ê¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥Ö¡¦¥í¥¦¤ÎÉÒÏÓ¥É¥é¥ÞÊÛ¸î»Î¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ý¡¼¥ë¤È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥â¡¼¥²¥ë¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢¹ÅÇÉ¤Ê·Ù»¡¥É¥é¥Þ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥Ñ¥È¥«¡¼¡¦¥¢¥À¥à30¡Ù¤È¤Ï
1982Ç¯3·î¤ËÊÆABC¤ÇÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥È¥«¡¼¡¦¥¢¥À¥à30¡Ù¡£¸µÁêËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿ÈÈºá¼Ô¤¿¤Á¤ò³¹¤«¤é°ìÁÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹·´·Ù»¡½ð¤Î½äººÉôÄ¹¤«¤é¹ß³Ê¤ò´ê¤¤½Ð¤Æ¸½¾ìÉüµ¢¤·¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥«¡¼½äººÉôÄ¹¤ò¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤¬Ç®±é¤·¤¿¡£
¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥º¥á¥Ã¥É¡Ê¡Ø¥°¥ê¡¼¥¹2¡Ù¡Ë¡¢¥Ø¥¶¡¼¡¦¥í¥Ã¥¯¥ê¥¢¡Ê¡Ø¥¹¥Ô¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡Ù¡Ë¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥É¡Ê¡Ø¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª´ê¤¤¡Ù¡Ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥À¡¼¥ì¥ó¡Ê¡Ø¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É¡Ù¡Ë¤é¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡ØÆÃÊÌÁÀ·âÂâS.W.A.T.¡Ù¤ä¡ØÃÏ¾åºÇ¶¯¤ÎÈþ½÷¤¿¤Á¡ª¡¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¥º¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¹¥¡¼¡£
ABC¤Ç4¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëÂè5¥·¡¼¥º¥ó¤ÏCBS¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£Á´91¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿Ì¾ºî¤È¤·¤Æ¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥·¥ã¥È¥Ê¡¼¤ÏºÆ¤Ó½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤«¡©Â³Êó¤ËÃíÌÜ
¿·ºî±Ç²èÈÇ¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥àËÜ¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¥«¥á¥ª½Ð±é¤ä²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤ÎÂ³Êó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ø¥Ñ¥È¥«¡¼¡¦¥¢¥À¥à30¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤Ê¤·¡£VHS¤Î¤ß¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
