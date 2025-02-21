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1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¾¦³ØÉô¡¢Æ±Âç³Ø±¡¾¦³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£Çî»Î¡Ê¾¦³Ø¡Ë¡£ÀìÌç¤ÏÏ«Æ¯·ÐºÑ³Ø¡¦²ÈÂ²¤Î·ÐºÑ³Ø¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ê1¡ËRelationship between marital status and body mass index in Japan. Rev Econ Household (2020). ¡Ê2¡ËUnhappy and Happy Obesity: A Comparative Study on the United States and China. J Happiness Stud 22, 1259-1285 (2021)¡¢¡Ê3¡ËDoes marriage improve subjective health in Japan?. JER 71, 247-286 (2020)¤¬¤¢¤ë¡£
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