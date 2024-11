日本では環境に配慮した「 レジ袋 の有料化」が当たり前になりつつあり、エコバッグを持ち歩いているという人も少なくありません。 カリフォルニア 大学リバーサイド校の経営学部でマーケティングを教えるハイ・チェ教授らの研究チームが「 レジ袋 の有料化」の効果を測定する調査を実施したところ、 レジ袋 の有料化に伴い レジ袋 の販売数が増加することが明らかになりました。EXPRESS: Are We Worse off after Policy Repeals? Evidence from Two Green Policies - Dinesh Puranam, Sungjin Kim, Jihoon Hong, Hai Che,

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00222437241290157Banning free plastic bags for groceries resulted in customers purchasing more plastic bags, study findshttps://phys.org/news/2024-11-free-plastic-bags-groceries-resulted.html アメリカ マーケティング協会が発行する査読付きの学術誌であるJournal of Marketing Researchで、「 レジ袋 の有料化」の効果を測定した 調査結果 が発表されました。調査では過去に「 レジ袋 の有料化」が実施されたテキサス州ダラスとオースティンの食料品店や小売店のバーコードスキャンデータを分析することで、「 レジ袋 の有料化」以降にどの程度有料 レジ袋 が購入されたのかを測定しています。チェ氏は「 レジ袋 の有料化に伴い、顧客が環境意識を高め、使い捨てプラスチックや紙製品の消費が減るというプラスの波及効果を期待していました。しかし、データではそうなりませんでした。結局、消費者はより多くの有料 レジ袋 を購入することとなりました」と語っています。チェ氏ら研究チームは、消費者が レジ袋 を家庭でゴミ袋代わりに使用しているため、有料でも レジ袋 を買い続けてしまうのではないかと推測しています。また、データの裏付けはないものの、「 レジ袋 の有料化」により一部の消費者がキャンバス地のエコバッグを使う習慣を身につけるなど、プラスの波及効果もあったと研究チームは主張しています。調査が実施されたダラスでは、2015年に約5カ月にわたり レジ袋 に5セント(約7.7円)の料金が課されました。しかし、ダラスが レジ袋 製造業者から訴訟を起こされたため、 レジ袋 有料化施策は撤廃されています。なお、ダラスで レジ袋 が再び無料で配布されるようになった後、有料 レジ袋 の販売数は激減しましたが、13カ月後には レジ袋 有料化施策が実施される前の水準にまで戻ったそうです。調査が実施されたもうひとつの都市であるオースティンでは、2013年に無料での レジ袋 配布が禁止されました。しかし、2018年にテキサス州の最高裁判所が「州全体で レジ袋 の有料化を禁止する」という判決を下したため、 レジ袋 有料化施策が5年で終了しています。オースティンで レジ袋 有料化施策が撤回された後、有料 レジ袋 の販売数は徐々に減少。ただし、調査期間( レジ袋 有料化施策の撤回から18カ月後まで)を過ぎても、施策実施前の水準まで販売数が戻ることはなく、施策実施前と比べて販売数は38.6%も高いままだったそうです。研究チームは レジ袋 有料化施策により増加する レジ袋 が環境に与える影響を評価するために、損益分岐点分析を活用。これによると、 レジ袋 有料化施策により増加する レジ袋 が環境に与える影響を抑えるには、ダラスの場合は消費者が買い物に7回行くごとに レジ袋 の購入を1度減らす必要があり、オースティンの場合は消費者が買い物に5回行くごとに レジ袋 の購入を1度減らす必要があると試算されました。チェ氏は「興味深いことに、食料品で レジ袋 の使用を少しでも減らすと、ゴミ袋として使用される レジ袋 の増加を相殺することができます。これは レジ袋 有料化施策が撤回されたとしても、環境全体には依然として利益をもたらす可能性があることを示唆しています」と述べました。また、チェ氏は「我々の研究は レジ袋 に焦点を当てていますが、同様の波及効果が砂糖入り飲料やエネルギー効率、健康促進策などでも記録されています。例えば、ソーダが課税されると消費者は砂糖入りスナック菓子をより多く購入するようになるなど、政策が直接ターゲットにしているわけではない行動にまで影響が及びます」と語り、直接ターゲットとしていないものへの波及効果が意図していない効果を生む可能性があると指摘しました。