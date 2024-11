ブラウザ内の通信のみを固定IPアドレス接続とする拡張機能！インターリンク「グループ専用VPN」

インターリンクは、固定IPアドレスを割り当てたVPNサーバーを提供するサービス「グループ専用VPN」において、2024年11月11日に拡張機能を追加しました。

インターリンクは、固定IPアドレスを割り当てたVPNサーバーを提供するサービス「グループ専用VPN」において、2024年11月11日に拡張機能を追加。

今回追加した拡張機能により、Google Chrome、Microsoft Edgeでブラウザ内の通信のみを固定IPアドレス接続とすることができます。

拡張機能をインストールすると、ブラウザのツールバーに「グループ専用VPN」のアイコンが追加され、アイコンのメニューから、ブラウザでの固定IPアドレス接続のON/OFFの切り替えも簡単に行えます。

テレワーク環境で働いている複数のメンバー同士が同一のネットワークを共有できる「グループ専用VPN」を、この機会に是非お試しください。

【グループ専用VPN】

料金 : 月額5,500円(税込)

サービス詳細・申込: https://www.interlink.or.jp/service/groupvpn/

※クレジットカード決済なら、お申し込みから最短2営業日程度で利用できます。

▼グループ専用VPN Google Chrome拡張機能のインストール方法

https://faq.interlink.or.jp/qa/45

▼グループ専用VPN Microsoft Edge拡張機能のインストール方法

https://faq.interlink.or.jp/qa/66

【契約前にサービスを試せる!2ヶ月無料体験】

インターリンクは2006年9月から、契約前にサービスを試すことで実際の使用感を確認できる、2ヶ月無料体験を導入しています。

契約を条件としていない無料体験なので、試しだけの利用でも違約金等のペナルティは発生しません。

他社提供のサービスを利用中でも、併用して比較することができます。

