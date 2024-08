歌手アシャンティが、7月に第1子となる男の子を出産していたことを明かし、夫でラッパーのネリーが付けたという息子の名前を公表した。同時にアシャンティは、産後の自身の写真をInstagramに披露したが、無理に痩せていない体型に「そのままの姿が素敵」といった称賛の声があがっている。アシャンティ(43)が、第1子となる男の子を無事に出産したことを自ら明かした。アシャンティは、2003年にラッパーのネリー(49)と交際を開始し、10年ほど付き合ったものの2013年に破局した。しかし昨年9月、2人は再び恋人関係に戻り、昨年末に結婚。今年4月にはアシャンティが、第1子を妊娠したことを自身のInstagramで公表していた。

このほど米メディア『Entertainment Tonight』のインタビューに応じたアシャンティは、現地時間7月18日に第1子の男の子を出産したことを認め、その名前を明らかにした。息子は「カリーム・ケンカイデ・ハインズ(Kareem Kenkaide Hayes)」で、アシャンティやネリーも「KK」と呼んでいるそうだ。アシャンティによると、「カリーム」は優しさ、寛大、威厳という意味を持ち、「ケンカイデ」はアシャンティの父の名前からもらったもので、ネリーが名付けたという。そして「どちらに似ているの?」と質問されたアシャンティは、「最初はネリーにそっくりだったの。でも今は、びっくりするくらい私にそっくり。私の双子みたい」と嬉しそうに答え、このように続けた。「息子の顔を初めて見た時、とても感情的になったしスピリチュアルなものも感じて、私は泣いちゃったの。」「今はもう息子が中心に回っているわよ。彼が最優先事項なの。何をどれだけしなくちゃいけないとか、もう関係ない。私の全てを息子に捧げるつもりよ。」またアシャンティは、産後の体型を自身のInstagramに公開したが、そのままの自然な姿をSNSに投稿したことで称賛の声があがっている。「すごく綺麗! アシャンティを見て、世の女性が産後すぐに痩せなくていいって思って欲しい。アシャンティに拍手!」「産後の体型に恥ずかしいことなんてないわ。そのままの姿が素敵よ。」「素敵ね。女性が人生で経験できる素晴らしい出来事の一つが出産だと思うわ。おめでとう!」なおアシャンティは、今回の投稿でこのように綴っていた。「人生って、自分が望んだ通りにはならないから面白いわよね。子どもが欲しいってずっと思っていたのに、母親の大変さを全然理解できていなかったわ! これ産後の私の身体よ。このはいている短パンがすごく好き! 私にBabyをくれたこの身体を誇りに思っているわ。」画像は『Ashanti Instagram「This Mother’s Day was so special…」「Funny how life’s plans aren’t…」』より(TechinsightJapan編集部 Tina)