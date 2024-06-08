¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¡Ê¸½Õ¤ËµÙ¶ÈÂ»³²ÀÁµá¤ÏàÍÉ¤µ¤Ö¤êá¤«¡¡¸½ÌòÊÛ¸î»Î¡ÖÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½ÀÄã¤¤¡×
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê£¶£°¡Ë¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¤ÎÊ¸·Ý½Õ½©¤é¤Ë£µ²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¾¾ËÜÂ¦¤¬³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¦µÙ¶ÈÂ»³²¤òÊ¸½ÕÂ¦¤ËÀÁµá¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡¢Ê¸½Õ¤Ë½÷ÀÌäÂê¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢£±·î¤ËµÈËÜ¶½¶È¤«¤é³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£³èÆ°µÙ»ß¤ÎÍýÍ³¤Ï¾¾ËÜ¤«¤é¡ÖºÛÈ½¤È¤ÎÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤ËÁ´ÎÏ¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¤»Ý¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¾¾ËÜÂ¦¤ÏÊ¸½ÕÂ¦¤Ë°Ö¼ÕÎÁ£µ²¯±ß¡¢ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ£µ£°£°£°Ëü±ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡££µÆü¤ÎÊÛÏÀ½àÈ÷¼êÂ³¸å¡¢¾¾ËÜ¤ÎÂåÍý¿Í¤ÎÅÄÂåÀ¯¹°ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¦µÙ¶ÈÂ»³²¤òÊ¸½ÕÂ¦¤ËÀÁµá¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Ïº£¸å¡¢µÍ¤á¤ë¡£
¡¡µÙ¶ÈÂ»³²¤ÎÀÁµá¤ÏÅìµþÃÏºÛ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÄ¹°æ·ò°ìÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ß¤ë¡£
¡ÖÂ»³²Çå½þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¸Î°Õ¡¦²á¼º¡¢¢¸¢Íø¿¯³²¡¢£Â»³²¡¢¤°ø²Ì´Ø·¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Öº£²ó¤ÎµÙ¶ÈÂ»³²¤Ç¤Ï¡¢¤°ø²Ì´Ø·¸¡½¡½´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢Ê¸½Õ¤Îµ»ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÙ¶È¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¡¢¤¬ºÇ¤âÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¡ØºÛÈ½¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤·¤ÆµÙ¶È¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤éµ»ö¤òÍýÍ³¤ËµÙ¶È¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢µ»ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÙ¶È¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¡Áâ³¦¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¸«²ò¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¾¾ËÜÂ¦¤Ë¤Ï±£¤ì¤¿ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£Ë¡Áâ´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤óÂ¦¤ÏÊ¸½Õ¤ÇÈï³²¤òÁÊ¤¨¤¿£Á»Ò¤µ¤ó¡¢£Â»Ò¤µ¤ó¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î³«¼¨ÀÁµá¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£µÆü¤ÎÊÛÏÀ½àÈ÷¼êÂ³¤ÇÊ¸½ÕÂ¦¤«¤é¤³¤ì¤ò¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë¤È¥µ¥Ã¤È°ú¤²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÙ¶ÈÂ»³²¤ÎÀÁµá¤âÃÏºÛ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤â¤½¤â£µ¡¦£µ²¯±ß¤ÎÀÁµá¤âË¡³°¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤µ¤óÂ¦¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÀÁµá¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¸½ÕÂ¦¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¿À·ÐÀï¤ÎÍÍÁê¤À¡£