同じ作品を心から愛するふたりが、その想いを余すことなく語り合う、Podcast番組「エンタメ♡LOVE」がスタート！ 記念すべき第1弾のテーマは『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。シリーズの完結を経て、『ストシン』を心から愛する俳優・塩野瑛久さんとタレント・村重杏奈さんが、ホーキンスの少年たちと過ごした約10年間を振り返ります。前編は、シーズン5を見終えた感想や、収録当日に配信開始された新アニメーション