anan Podcast「エンタメ♡LOVE」第1弾ダイジェスト紹介！ 塩野瑛久×村重杏奈がドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』愛を語り尽くす

同じ作品を心から愛するふたりが、その想いを余すことなく語り合う、Podcast番組「エンタメ♡LOVE」がスタート！ 記念すべき第1弾のテーマは『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。シリーズの完結を経て、『ストシン』を心から愛する俳優・塩野瑛久さんとタレント・村重杏奈さんが、ホーキンスの少年たちと過ごした約10年間を振り返ります。前編は、シーズン5を見終えた感想や、収録当日に配信開始された新アニメーションシリーズへの期待、そして子どもたちの成長譚について。

※ ドラマ本編のネタバレを含みますのでご注意ください。

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』LOVEなおふたり

塩野瑛久

しおの・あきひさ 1995年1月3日生まれ。東京都出身。2012年、デビュー。2013年にスーパー戦隊シリーズ『獣電戦隊キョウリュウジャー』で注目を集め、その後、映画「HiGH&LOW THE WORST」、ドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズやなどに出演。2024年大河ドラマ『光る君へ』での一条天皇役が話題に。近年は日韓制作のドラマ「魔物（마물）」、『終幕のロンド-もう二度と、会えないあなたに-』『嘘が嘘で嘘は嘘だ』『未来のムスコ』など注目作に出演。公開中の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』、『SAKAMOTO DAYS』のほか、『マジカル・シークレット・ツアー』(6.19)、『ラブ≠コメディ』（7.3）、『すべて真夜中の恋人たち』（今秋）が公開予定。7月期土曜ドラマ『告白―25年目の秘密―』では、主演・松村北斗さん演じる爽太の親友・相良友也を演じるなど、話題作への出演が相次いでいる。現在放送中のTVアニメ「あかね噺」では、オーディションを経て初の声優に挑戦するなど活動幅を広げている。

Instagram ＠akihisa_shiono_official

村重杏奈

むらしげ・あんな 元HKT48 一期生。父が日本人、母がロシア人というハーフタレント。 明るく独特なポジティブキャラでバラエティーやコメンテーターとして活躍する一方、ハーフの容姿を生かしモデルとしても活躍。自身初の下着ブランド「TOLEETY」をプロデュース。

Instagram @hktanna4848

What's 『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

https://www.youtube.com/watch?v=Tmru8AqlDEc

姿を消した少年、人目を忍び行われる数々の実験、破壊的な超常現象、突然現れた少女。すべての不可解な謎をつなぐのは、小さな町に隠された恐ろしい秘密。シーズン1〜5をNetflixで世界独占配信中。

出演：ウィノナ・ライダー、デヴィッド・ハーバー、ミリー・ボビー・ブラウン、フィン・ヴォルフハルト、ゲイテン・マタラッツォ、ケイレブ・マクラフリン、ノア・シュナップ、セイディー・シンク、ナタリア・ダイアー、チャーリー・ヒートン

制作：ザ・ダファー・ブラザーズ

公式サイト

神推し・ジョイスのオカンの勘

なんと今回が初共演だというおふたり。初めましての挨拶を済ませるやいなや、『ストシン』トークで一気に意気投合！ おふたりの作品愛あふれる場面をダイジェストでお届けします。

村重

私、神推しが一人いるんですよ。

塩野

誰でしょう？

村重

ジョイスです、オカンの勘。最初からジョイスって貫いてたものがずっとあるじゃないですか。一人だけブレなかったというか、オカンのたくましさというか。

そういうのを改めてお母さんってスゲーなっていうふうに思わせてくれたキャラクターでもありましたし、なんだかんだ一番強かったんじゃないかなと。メンタル的にも体力的にも。

塩野

そうですね。ジョイスから全てが始まったと言っても過言ではないですからね。

村重

一生キーマン。

塩野

（笑）。ジョイスは勘が素晴らしい、なんなら一つの能力を持ってるんじゃないかってぐらい。そこがなければ物語が進行していなかったからですね…。

村重

確かに〜。

新アニメーションシリーズへの期待

塩野

実は収録日の今日、『ストレンジャー・シングス』のアニメが配信開始されたんですよね。

村重

おーっ！ アニメだ！

塩野

『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』というタイトルで、シーズン2と3の間の物語だとか。楽しみですね！

https://www.youtube.com/watch?v=fUiJulYbUaE

村重

えーっ！ それは観なきゃ。じゃないとスッキリしないですよね。

塩野

そしてそれを観たら、またドラマの方も観たくなるという…。

村重

永遠に『ストレンジャー・シングス』で人生が無限ループしてるみたいになりそう（笑）。

村重さんと『ストシン』の出会い

塩野

『ストレンジャー・シングス』があったからNetflixがここまで普及してると言っても過言じゃないと思うんですよ。

村重

はい！ 私もそう思います。

塩野

『ストレンジャー・シングス』が観たいからNetflixに入ったという人も多いんじゃないかなって思いますし、逆にNetflixに入っている人で観ていない人はもったいないです。

村重

確かに。私、22歳くらいの時に「『ストレンジャー・シングス』って知ってる？ Netflixってやつで観れるよ」と言われて。それで「Netflixって何？」って言った記憶があるんです。

塩野

そこから！

村重

だから私は確実に『ストレンジャー・シングス 未知の世界』でNetflixに入ってるんですよ。

全ての始まりは『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。私がNetflixで今まで観た作品は『ストレンジャー・シングス』が繋げてくれたんです。

本編はYouTube、Spotifyほか各種プラットフォームで配信中！

https://youtu.be/d6rYhZJP4N8

anan Podcast「エンタメ♡LOVE」

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ananがお送りするPodcast「エンタメ♡LOVE」は、同じ作品を心から愛するふたりが、その想いを余すことなく語り合うトーク番組です。映画、ドラマ、マンガ、アニメ、ゲーム、小説など、ジャンルは問いません。“好き“の尽きない会話は、作品の世界をもっと広げてくれる。新しい“好き“に出会える、心躍る時間をお届けします。