28日朝、羽後町西馬音内の山林で山菜採りに行く途中の84歳の女性がクマに襲われました。女性は手や背中などにけがをしました。湯沢警察署の調べによりますと28日午前8時45分ごろ羽後町西馬音内堀回字浦田山の山林で、近くに住む84歳の女性が山菜採りに向かう途中、やぶから出てきたクマ2頭と遭遇しました。女性はこのクマに襲われ手や背中、胸などにけがをしました。クマの体長は1頭が約1メートル、もう1頭の大きさはわかっ