Amazonでは6月2日（火）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。 機能性アイテムを展開するテンシャルは、「BAKUNE Dry Men’s上下セット（半袖Tシャツ・ショートパンツ）」を10％オフの20,592円（税込）で販売しています。 [TENTIAL] BA