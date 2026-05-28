お互いを「色ムラのないレタッチ済み肌」、「モッチモチの赤ちゃん肌」と評価し合う二人。その美肌と美髪に欠かせないケア方法を聞きました！肌も髪もいつもツヤツヤのあまれん姉妹。仲良しだけど、美容モチベはまさに真逆で…。── お互いの肌と髪について、どう思っていますか？月足改めて言うけど、かれんたんって本当に肌も髪もキレイだと思います。肌なんてもう、赤ちゃんみたいにモッチモチ！松本やったぁ〜♡月足