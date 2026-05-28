DB12と一線画す高域でのパワーとサウンドアストン マーティン DB12は傑作、DB9の遺伝子を継ぐモデルとして、戦略的に重要な位置付けにある。新世代のヴァンキッシュやヴァンテージに加えて、過激なヴァルハラやヴァルキリー、SUVのDBXなどによって、注目度が薄まっているとはいえ。【画像】20ps増しV8ツインターボアストン マーティン DB12 S珠玉の上級グランドツアラーたち全172枚だが、この「S」の登場で、そのプレゼンス