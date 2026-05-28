28日昼すぎ、鹿角市十和田大湯の林道でクマが目撃されました。近くには民家もあり、警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、28日午後0時25分ごろ、鹿角市十和田大湯字白山の林道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた60代の男性が目撃しました。クマの体長は約70センチで、近くの民家までは約20メートルの場所です。警察が注意を呼びかけています。