元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が、23日までにインスタグラムを更新。十二単（ひとえ）姿に反響が寄せられている。柏木は「『三重においーさ伊勢参宮街道おかげ旅（全6話）』十二単を着させていただきました！」とつづり、十二単を着た姿を披露した。そして「三重県津市にあるおやつカンパニーのテーマパーク「おやつタウン」もとっても楽しかったです」と明かし、テーマパークを楽しむ様子を公開した。この投稿「めちゃめち