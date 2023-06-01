6日夜、新潟市中央区の神社で火事があり、1人がケガをして病院に搬送されました。 火事があったのは、新潟市中央区古町通2番町の「愛宕神社」です。6日午後11時半ごろ、近くの住民から「建物が炎上している」と消防に通報がありました。火は1時間余りで鎮圧状態になりましたが、90代の女性が避難する際に転倒し、顔から出血して病院に搬送されました。現場はマンションや商店が立ち並ぶ商店街沿いにあり、夜遅くの火災発生に
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