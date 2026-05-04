松室政哉が7月15日(水)に4th EP「これっきりのLove you」をリリースする。今作には計4曲を収録。「誰かが誰かを思う気持ちは儚さも含めて美しいし、それを音楽家として肯定していたい。ストレートな言葉が負の感情に傾きやすい今だからこそ、ポジティブな思いも同じ強度で発信していいのではないか。そしてそれを誰かが待っているんじゃないか。言葉も感情も溢れる時代に、探せばいつでも見つけられる一等星のような曲になれば…。