松室政哉が7月15日(水)に4th EP「これっきりのLove you」をリリースする。

今作には計4曲を収録。「誰かが誰かを思う気持ちは儚さも含めて美しいし、それを音楽家として肯定していたい。ストレートな言葉が負の感情に傾きやすい今だからこそ、ポジティブな思いも同じ強度で発信していいのではないか。そしてそれを誰かが待っているんじゃないか。言葉も感情も溢れる時代に、探せばいつでも見つけられる一等星のような曲になれば…。」と松室の思いが込められた一作だ。

サウンド面では松室も影響を受けた60〜70年代の昭和歌謡をオマージュしつつ、松室なりの解釈で構築された、懐かしくも新しいサウンドメイクが耳心地の良い作品となっている。さらに収録曲「纏い」では気鋭のシンガーソングライター・来島エルがフィーチャリングされた。

EPリリース情報とともに、ジャケット写真と7月開催のバンド編成ワンマンのメインビジュアルも発表された。どちらも昭和のポップスターさながらの衣装を身に纏った松室が印象的だが、ビジュアルからも昭和歌謡に対するリスペクトと今作にかける熱量が垣間見える。

そして同じくEP収録曲で、既にリリースされている楽曲「愛なんて」のミュージックビデオも公開となった。ポップスターに扮した松室が登場する一見スタイリッシュな映像作品かと思いきや、そこかしこにコミカルな展開が待ち受けているので、ぜひ最後まで展開を見守ってほしい。

■4th EP「これっきりのLove you」

2026年7月15日(水)発売 価格： \2,200( 税込 ) / 形態：CD

[CD]

1​. これっきりの Love you

2​. 纏い feat​. 来島エル

3​. 嘘つきボレロ

4​. 愛なんて ※フジテレビ系『Live News イット！』４〜６月度エンディングソング

■＜Matsumuro Seiya Live 2026 “これっきりのLove you”＞ 2026年7月19日(日)東京・GRIT at Shibuya

OPEN / START：16:00 / 17:00 ＜出演＞

松室政哉 ＜バンドメンバー＞

坂本暁良(Dr) / 佐藤慎之介 from ZION(Bs) / 外園一馬(Gt) [チケット]

価格：全自由 \6,000 / 当日 \6,500 (共に税込)

※別途ドリンク代(\700)必要

※受付ドリンク代完全キャッシュレス(交通系IC)

※小学生以上の方はチケットが必要となります

※お一人様8枚まで

■＜Augusta Camp 2026 〜HATA MOTOHIRO & NAGASAWA TOMOYUKI 20th Anniversary〜＞

日程：2026年8月15日(土) 開場12:00 / 開演14:00 / 終演20:00(予定)

会場：ぴあアリーナMM(神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2)

出演：秦 基博 / 長澤知之 / 杏子 / 山崎まさよし / 岡本定義(COIL) / あらきゆうこ / 元ちとせ / スキマスイッチ / さかいゆう / 松室政哉 / ルイ / 大東まみ