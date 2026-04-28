友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はアルバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は定食屋でバイトしています。ある日のミーティングで、店長に「伝えなければいけないことがある」と告げられました。内容は、最近の売上が悪いとのこと。そこでいつも以上に頑張った結果、見事売上を伸