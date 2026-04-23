OpenAIがChatGPTにAIエージェント「workspace agents」を導入したと発表しました。記事作成時点ではBusiness、Enterprise、Edu、Teachersプラン向けに研究プレビュー版として提供され、2026年5月6日まで無料で利用できます。Introducing workspace agents in ChatGPT | OpenAIhttps://openai.com/index/introducing-workspace-agents-in-chatgpt/Introducing workspace agents in ChatGPT - YouTubeOpenAIによると、workspace agen