開催：2026.4.11 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 11 - 5 [ガーディアンズ] MLBの試合が11日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとガーディアンズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。 3回裏、1番 ロナルド・アクーニャ 4球目を