Ｊ１町田は１０日、２０２６―２７年シーズンから流通経大のＤＦ西川楓人の加入が内定したことを発表した。また、特別指定選手にも登録され、今季から出場可能になった。西川は「プロサッカー選手としてのキャリアをＦＣ町田ゼルビアという素晴らしいクラブでスタートできることをとてもうれしく思います。ＦＣ町田ゼルビアの勝利、そしてこれまで支えてくれた家族、指導者の方々、チームメイトに感謝の気持ちを忘れずに全力で闘